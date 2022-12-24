Задолбали морозы - снимала с вешалки белье, сломала любимое платье: уморительные шутки про зиму
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Посмейтесь от души вместе с веселыми и юморными анекдотами.
Для кого-то зима – это любимое время года, когда можно насладится белыми пейзажами, покататься на лыжах или санках, или просто пойти играть в снежки, а для кого-то — это еще один повод на что-то пожаловаться, и в случае зимы — то на холод.
"Телеграф" подготовил порцию зимних анекдотов, которые заставят смеяться до слез и поднимут вам настроение в этот не совсем похожий на зимний денек.
Скользко на улице так, что даже собака гулять не хочет, хотя у неё полный привод.
Зима хороша тем, что можно замотаться шарфом и никто не увидит, как ты подпеваешь песне в наушниках.
Зима — это когда с удовольствием моешь посуду горячей водой. Сам. Добровольно.
Стоят девчонки, стоят в сторонке с сосульками вместо ушей, потому что мороз минус двадцать, а без шапок они красивей.
Зима.
11 лет: "О! Раскатано! Ща разбегусь — и и-й-эххх!"
16 лет: "Ха! Раскатано! Вот ща старушка пойдёт!"
21 год: "Раскатано! Фигня, пройду!"
30 лет: "Раскатано! Надо бы поосторожнее."
50 лет: "Блин, раскатали! как бы обойти?"
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пятнице.