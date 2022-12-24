Задолбали морозы - снимала с вешалки белье, сломала любимое платье: уморительные шутки про зиму

Посмейтесь от души вместе с веселыми и юморными анекдотами.

Для кого-то зима – это любимое время года, когда можно насладится белыми пейзажами, покататься на лыжах или санках, или просто пойти играть в снежки, а для кого-то — это еще один повод на что-то пожаловаться, и в случае зимы — то на холод.

"Телеграф" подготовил порцию зимних анекдотов, которые заставят смеяться до слез и поднимут вам настроение в этот не совсем похожий на зимний денек.

Скользко на улице так, что даже собака гулять не хочет, хотя у неё полный привод.

Зима хороша тем, что можно замотаться шарфом и никто не увидит, как ты подпеваешь песне в наушниках.

Зима — это когда с удовольствием моешь посуду горячей водой. Сам. Добровольно.

Стоят девчонки, стоят в сторонке с сосульками вместо ушей, потому что мороз минус двадцать, а без шапок они красивей.

Зима. 11 лет: "О! Раскатано! Ща разбегусь — и и-й-эххх!" 16 лет: "Ха! Раскатано! Вот ща старушка пойдёт!" 21 год: "Раскатано! Фигня, пройду!" 30 лет: "Раскатано! Надо бы поосторожнее." 50 лет: "Блин, раскатали! как бы обойти?"

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пятнице.