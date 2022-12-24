Задовбали морози — знімала з вішалки білизну, зламала улюблену сукню: смішні жарти про зиму

Посмійтеся від душі разом із веселими та гуморними анекдотами.

Для когось зима – це улюблена пора року, коли можна насолодитися білими краєвидами, покататися на лижах чи санчатах, або просто піти грати у сніжки, а для когось – це ще одна нагода на щось поскаржитися, і у разі зими — то на холод.

"Телеграф" підготував порцію зимових анекдотів, які змусять сміятися до сліз і піднімуть вам настрій цього не зовсім схожого на зимовий день.

Слизько на вулиці так, що навіть собака гуляти не хоче, хоча має повний привід.

Зима хороша тим, що можна замотатися шарфом і ніхто не побачить, як ти підспівуєш пісні в навушниках.

Зима – це коли із задоволенням миєш посуд гарячою водою. Сам. Добровільно.

Стоять дівчата, стоять осторонь із бурульками замість вух, бо мороз мінус двадцять, а без шапок вони гарніші.

Зима. 11 років: "О! Розкатано! Ща розбіжуся — і і-й-еххх!" 16 років: "Ха! Розкатано! Ось ща старенька піде!" 21 рік: "Розкатано! Фігня, пройду!" 30 років: "Розкатано! Треба б обережніше." 50 років: "Блін, розкатали! як би обійти?"

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про п’ятницю.