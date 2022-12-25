Все мужчины и все женщины хотят одного, но иногда случаются близнецы: смешные шутки о родителях

Поднимайте себе настроение с анекдотами от "Телеграфа"

Чтобы ваше настроение не падало и было веселым, "Телеграф" решил поднимать его всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду.

Сегодня "Телеграф" подготовил для вас свежую подборку анекдотов о родителях и их детей.

Американские дети после ссоры убегают от родителей, так как они сразу в обуви. У нас, пока завяжешь шнурки, получаешь п*здюлей и идёшь в комнату.

— С улицы пришли два куска грязи. Утверждают, что они мои дети. Попробую отмыть, по голосу вроде похожи.

— Когда моя собака жрет что-то непонятное, а я спрашиваю у нее, что она жрет, она начинает жевать быстрее. — У меня такая фигня с детьми!

Топ-3 лучших актёров: 3. Том Харди. 2. Роберт Де Ниро. 1. Ты, когда тебе показывают видео с чужим ребёнком, и ты изображаешь интерес и радость.

А как нашим предкам-то было тяжело! Не пущу играть в футбол, отберу велосипед, паяльник, набор "Юный Химик", не пойдешь на день рождения к Диме, нельзя смотреть мультики, в общем, сплошной гемор. А у нас — одна фраза: "Так, Лиза, айфон на стол немедленно".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о дне рождении.