Усі чоловіки і всі жінки хочуть одного, але іноді трапляються близнюки: смішні жарти про батьків

Піднімайте собі настрій з анекдотами від "Телеграфу"

Щоб ваш настрій не падав і був веселим, "Телеграф" вирішив піднімати його всім своїм читачам за допомогою анекдотів та приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.

Сьогодні "Телеграф" підготував для вас свіжу добірку анекдотів про батьків і їх дітей.

Американські діти після сварки тікають від батьків, оскільки вони одразу у взутті. У нас, поки зав’яжеш шнурки, отримуєш п*здюлів і йдеш у кімнату.

— З вулиці прийшли два шматки бруду. Стверджують, що вони – мої діти. Спробую відмити, начебто по голосу схожі.

- Коли моя собака жере щось незрозуміле, а я питаю у неї, що вона жере, вона починає жувати швидше. - У мене така фігня з дітьми!

Топ-3 найкращих акторів: 3. Том Гарді. 2. Роберт Де Ніро. 1. Ти, коли тобі показують відео з чужою дитиною, ти зображуєш інтерес і радість.

А як нашим предкам було важко! Не пущу грати у футбол, відберу велосипед, паяльник, набір "Юний Хімік", не підеш на день народження до Діми, не можна дивитися мультики, загалом суцільний гемор. А в нас одна фраза: "Так, Ліза, айфон на стіл негайно".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про день народження.