Вовочка, тебя сегодня в школе вызывали? — Да, завтра твоя очередь: новые прикольные шутки
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Пока ВСУ самозабвенно защищают Украину от оккупантов, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и защищают моральное состояние своих земляков. "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и почитать анекдоты на "вечные" темы.
Например, о неугомонном и хитром Вовочке.
- Ты почему мне грубишь, Вовочка? Я тебе отец или не отец?
- Ну, ты и загадки задаешь, старина! А я откуда знаю!
У Вовочки в гостях мамина подружка. Она собирается уходить. Мама Вовочку спрашивает:
- Что надо сказать?
- Не знаю!
- Подумай! Что я всегда говорю, когда тетя Оля уходит от нас?
- Наконец-то свалила. Снова всю колбасу и сыр сожрала!
Вовочка спрашивает в аптеке:
- У вас есть какое-то средство для обезболивания?
- А что у тебя болит?
- Пока ничего, но папа пошел на родительское собрание.
Сосед застучал Вовочку у себя на яблоне.
- Вовочка! Ты снова за свое? Вот я с твоим отцом поговорю!
Вовочка поднимает голову вверх и говорит:
- Папа, слезай! Здесь с тобой дядя Коля поговорить хочет…
Школа. Урок правил дорожного движения.
- Вовочка, можно ли переходить улицу на красный свет светофора?
- Можно. Только нужно как можно выше поднять руки.
- А руки для чего поднимать?
- А чтобы в морге рубашку легче снимать было.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о россии.