Укр

Вовочка, тебя сегодня в школе вызывали? — Да, завтра твоя очередь: новые прикольные шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
kp.ua Новость обновлена 26 декабря 2022, 09:51

Читайте смешные анекдоты и шутки, и поднимайте настроение

Пока ВСУ самозабвенно защищают Украину от оккупантов, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и защищают моральное состояние своих земляков. "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и почитать анекдоты на "вечные" темы.

Например, о неугомонном и хитром Вовочке.

- Ты почему мне грубишь, Вовочка? Я тебе отец или не отец?

- Ну, ты и загадки задаешь, старина! А я откуда знаю!

анекдоты о вовочке

У Вовочки в гостях мамина подружка. Она собирается уходить. Мама Вовочку спрашивает:

- Что надо сказать?

- Не знаю!

- Подумай! Что я всегда говорю, когда тетя Оля уходит от нас?

- Наконец-то свалила. Снова всю колбасу и сыр сожрала!

анекдоты о вовочке

Вовочка спрашивает в аптеке:

- У вас есть какое-то средство для обезболивания?

- А что у тебя болит?

- Пока ничего, но папа пошел на родительское собрание.

анекдоты о вовочке

Сосед застучал Вовочку у себя на яблоне.

- Вовочка! Ты снова за свое? Вот я с твоим отцом поговорю!

Вовочка поднимает голову вверх и говорит:

- Папа, слезай! Здесь с тобой дядя Коля поговорить хочет…

шутки о вовочке

Школа. Урок правил дорожного движения.

- Вовочка, можно ли переходить улицу на красный свет светофора?

- Можно. Только нужно как можно выше поднять руки.

- А руки для чего поднимать?

- А чтобы в морге рубашку легче снимать было.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о россии.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты