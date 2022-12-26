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Володька, тебе сьогодні в школі викликали? — Так, завтра твоя черга: нові прикольні жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
kp.ua Новина оновлена 26 грудня 2022, 09:51

Читайте смішні анекдоти і жарти, та піднімайте собі настрій

Поки ЗСУ самовіддано обороняють Україну від окупантів, талановиті та гуморні українці тримають гумористичний фронт та захищають моральний стан своїх земляків. "Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час і почитати анекдоти на "вічні" теми.

Наприклад, про невгамовного і хитрого Володьку.

- Ти чому мені грубіяниш, Володько? Я тобі батько чи не батько?

- Ну, ти й загадки задаєш, старий! А я звідки знаю!

анекдот про володьку

У Володьки в гостях мамина подружка. Вона збирається йти. Мама Володьку запитує:

- Що треба сказати?

- Не знаю!

- Подумай! Що я завжди говорю, коли тьотя Оля від нас йде?

- Нарешті звалила. Знову всю ковбасу і сир зжерла!

анекдот про володьку

Володька запитує в аптеці:

- Ви маєте якийсь засіб для знеболення?

- А що в тебе болить?

- Поки нічого, але тато пішов на батьківські збори.

анекдот про володьку

Сусід застукав Володьку у себе на яблуні.

- Володька! Ти знову за своє? Ось я з твоїм батьком поговорю!

Володька піднімає голову вгору і каже:

- Тату, злізай! Тут з тобою дядя Коля поговорити хоче…

анекдот про володьку

Школа. Урок правил дорожнього руху.

- Володька, чи можна переходити вулицю на червоне світло світлофора?

- Можна. Тільки потрібно якомога вище підняти руки.

- А руки для чого піднімати?

- А щоб в морзі сорочку легше знімати було.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про росію.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти