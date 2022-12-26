Володька, тебе сьогодні в школі викликали? — Так, завтра твоя черга: нові прикольні жарти
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Поки ЗСУ самовіддано обороняють Україну від окупантів, талановиті та гуморні українці тримають гумористичний фронт та захищають моральний стан своїх земляків. "Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час і почитати анекдоти на "вічні" теми.
Наприклад, про невгамовного і хитрого Володьку.
- Ти чому мені грубіяниш, Володько? Я тобі батько чи не батько?
- Ну, ти й загадки задаєш, старий! А я звідки знаю!
У Володьки в гостях мамина подружка. Вона збирається йти. Мама Володьку запитує:
- Що треба сказати?
- Не знаю!
- Подумай! Що я завжди говорю, коли тьотя Оля від нас йде?
- Нарешті звалила. Знову всю ковбасу і сир зжерла!
Володька запитує в аптеці:
- Ви маєте якийсь засіб для знеболення?
- А що в тебе болить?
- Поки нічого, але тато пішов на батьківські збори.
Сусід застукав Володьку у себе на яблуні.
- Володька! Ти знову за своє? Ось я з твоїм батьком поговорю!
Володька піднімає голову вгору і каже:
- Тату, злізай! Тут з тобою дядя Коля поговорити хоче…
Школа. Урок правил дорожнього руху.
- Володька, чи можна переходити вулицю на червоне світло світлофора?
- Можна. Тільки потрібно якомога вище підняти руки.
- А руки для чого піднімати?
- А щоб в морзі сорочку легше знімати було.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про росію.