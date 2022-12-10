— Володька, показувати на дядька пальцем непристойно! Особливо середнім! Жарти, які піднімуть настрій

Посмійтеся разом з нами цієї суботи! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфу" про невгамовного Володьку подарує заряд бадьорості та гарного настрою нашим читачам на цілий день!

Приколи про цього хлопчика не втрачають своєї актуальності і продовжують бути дуже популярними.

У саду дівчатка репетирували танець сніжинок. Володька підставляв їм підніжки, бо сніжинки повинні падати.

Мати лає Володьку: - Ось коли я була маленька, то нікого не обманювала! - А коли ти почала?

Володька прийшов додому і розповідає: - Я наступив тітці на ногу, вибачився, а вона мені за це дала цукерку. - А ти що? - Ще раз наступив.

— Володька, а що таке храм? — Це місце, де дорослі тітоньки і дядечки обіцяють, що більше так ніколи не будуть.

Батьки Володьки повертаються із дачі. У хаті погром. - Володька, що трапилося?! - Друзі приходили. - А де ж рояль? - Послухати дав.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів.