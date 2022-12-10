Укр

— Вовочка, показывать на дядю пальцем неприлично! Особенно средним! Шутки, которые поднимут настроение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
meme-arsenal.com Новость обновлена 10 декабря 2022, 09:38

Детская непосредственность Вовочки — это смех до упаду

Посмейтесь вместе с нами в эту субботу! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" про неугомонного Вовочку подарит заряд бодрости и хорошего настроения нашим читателям на целый день!

Приколы об этом мальчике не теряют своей актуальности и продолжают быть очень популярны.

В саду девочки репетировали танец снежинок. Вовочка подставлял им подножки, потому что снежинки должны падать.

анекдот про вовочку

Мать ругает Вовочку:

— Вот когда я была маленькой, то никого не обманывала!

— А когда ты начала?

анекдот про вовочку

Вовочка пришел домой и рассказывает:

— Я наступил тете на ногу, извинился, а она мне за это дала конфету.

— А ты что?

— Еще раз наступил.

анекдот про вовочку

— Вовочка, а что такое храм?

— Это место, где взрослые тетеньки и дяденьки обещают, что больше так никогда не будут.

анекдот про вовочку

Родители Вовочки возвращаются с дачи. В хате погром.

— Вовочка, что случилось?!

— Друзья приходили.

— А где же рояль?

— Послушать дал.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о котах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты