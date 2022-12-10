— Вовочка, показывать на дядю пальцем неприлично! Особенно средним! Шутки, которые поднимут настроение
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Посмейтесь вместе с нами в эту субботу! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" про неугомонного Вовочку подарит заряд бодрости и хорошего настроения нашим читателям на целый день!
Приколы об этом мальчике не теряют своей актуальности и продолжают быть очень популярны.
В саду девочки репетировали танец снежинок. Вовочка подставлял им подножки, потому что снежинки должны падать.
Мать ругает Вовочку:
— Вот когда я была маленькой, то никого не обманывала!
— А когда ты начала?
Вовочка пришел домой и рассказывает:
— Я наступил тете на ногу, извинился, а она мне за это дала конфету.
— А ты что?
— Еще раз наступил.
— Вовочка, а что такое храм?
— Это место, где взрослые тетеньки и дяденьки обещают, что больше так никогда не будут.
Родители Вовочки возвращаются с дачи. В хате погром.
— Вовочка, что случилось?!
— Друзья приходили.
— А где же рояль?
— Послушать дал.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о котах.