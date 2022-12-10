— Вовочка, показывать на дядю пальцем неприлично! Особенно средним! Шутки, которые поднимут настроение

Детская непосредственность Вовочки — это смех до упаду

Посмейтесь вместе с нами в эту субботу! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" про неугомонного Вовочку подарит заряд бодрости и хорошего настроения нашим читателям на целый день!

Приколы об этом мальчике не теряют своей актуальности и продолжают быть очень популярны.

В саду девочки репетировали танец снежинок. Вовочка подставлял им подножки, потому что снежинки должны падать.

Мать ругает Вовочку: — Вот когда я была маленькой, то никого не обманывала! — А когда ты начала?

Вовочка пришел домой и рассказывает: — Я наступил тете на ногу, извинился, а она мне за это дала конфету. — А ты что? — Еще раз наступил.

— Вовочка, а что такое храм? — Это место, где взрослые тетеньки и дяденьки обещают, что больше так никогда не будут.

Родители Вовочки возвращаются с дачи. В хате погром. — Вовочка, что случилось?! — Друзья приходили. — А где же рояль? — Послушать дал.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о котах.