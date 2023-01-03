Построил, посадил, родил… теперь ремонтируй, поливай и корми: веселые шутки про мужчин

Веселые шутки, которые не дадут вам погрузиться в депрессию

Сейчас украинцы переживают достаточно сложные времена, и в этот период главное не падать духом. Нужно продолжать веселиться, смеяться и быть в хорошем настроении. А веселые анекдоты на разную тематику — вас в этом помогут.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас свежую подборку шуток и приколов о мужчинах. Мы надеемся, что эти веселые анекдоты сделают так, что позитив будет сопровождать вас целый день.

— Жена вчера была очень довольна мной в постели. Потому что я спал на диване.

Утром жена принесла мне в постель чашечку кофе и подмигнула. Ещё никогда я так не боялся пить кофе.

У меня есть две рубашки. Одна полностью вся на кнопках. Вторая то же вся на кнопках, кроме самой верхней, там пуговица. Так вот, первую обычно тянешь в разные стороны и она расстегивается сразу вся, а ко второй я уже задолбался пуговицу единственную пришивать.

— Ты когда-нибудь говорил девушке то, что о ней думаешь? — Да. Хочешь, шрам покажу?

Живу один. Приехала в гости мама. Обошла квартиру, сказала, что у меня тут грязь и пыль везде свинарник, в общем. Интересно, что бы она сказала, если бы увидела мою квартиру в обычный день, а не когда я перед её приездом драил её полдня…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о понедельнике.