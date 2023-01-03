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Побудував, посадив, народив… тепер ремонтуй, поливай та годуй: веселі жарти про чоловіків

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Телеграф Новина оновлена 03 січня 2023, 09:53

Веселі жарти, які не дадуть вам поринути у депресію

Наразі українці переживають досить складні часи, і в цей період головне не падати духом. Потрібно продовжувати веселитися, сміятися та бути у гарному настрої. А веселі анекдоти на різну тематику вас у цьому допоможуть.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас свіжу добірку жартів та приколів про чоловіків. Ми сподіваємося, що ці веселі анекдоти зроблять так, що позитив супроводжуватиме вас цілий день.

— Дружина вчора була дуже задоволена мною в ліжку. Тому що я спав на дивані.

Анекдоти про чоловічі хитрощі

Вранці дружина принесла мені в ліжко філіжанку кави і підморгнула. Ще ніколи я так не боявся пити каву.

Анекдоти про чоловіків та маму

У мене є дві сорочки. Одна повністю вся на кнопках. Друга теж вся на кнопках, крім найвищої, там ґудзик. Так ось, першу зазвичай тягнеш у різні боки і вона розстібається відразу вся, а до другої я вже задовбався ґудзик пришивати.

Анекдоти про чоловіків та букети

— Ти колись казав дівчині те, що про неї думаєш?

- Так. Хочеш, шрам покажу?

Анекдоти про чоловіків та їхніх дружин

Живу сам. Приїхала у гості мама. Обійшла квартиру, сказала, що в мене тут бруд і пил скрізь свинарник, загалом. Цікаво, що б вона сказала, якби побачила мою квартиру у звичайний день, а не коли я перед її приїздом прибирав півдня.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.

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