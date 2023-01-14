Доброе утро — это когда ты его проспал: уморительные шутки о трудностях ранних подъемов

Поднимайте себе настроение вместе с нашими веселыми анекдотами про утро

Есть люди-жаворонки, а есть люди-совы, а есть и те, кто просто не терпеть не могут вставать по утрам. Именно им мы и посвятили сегодняшнюю подборку шуток и приколов.

"Телеграф" собрал лучшие анекдоты про утро и ранние подъемы, которые обязательно поднимут настроение всем без исключения. Читайте, смейтесь и узнавайте себя.

С утра у меня фантомные боли в области подушки, от которой мне пришлось оторваться.

Ты удивишься, как легко с утра вставать с постели, когда на часах три часа дня.

В принципе, если не брать во внимание желание наорать на все, что движется, то утро доброе.

Я, конечно, доброжелательный и стрессоустойчивый, но трогать меня с утра — это очень плохая идея. Очень.

Я в зеркалах по утрам не отражаюсь. Страшное, лохматое существо с безумным взглядом отражается, а я нет.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о выходных.