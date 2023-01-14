Добрий ранок — це коли ти його проспав: веселі жарти про труднощі ранніх підйомів

Є люди-жайворонки, а є люди-сови, а є й ті, хто просто не терпіти не можуть вставати вранці. Саме їм ми і присвятили сьогоднішню добірку жартів та приколів.

"Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про ранок та ранні підйоми, які обов’язково піднімуть настрій усім без винятку. Читайте, смійтеся та впізнайте себе.

З ранку у мене фантомний біль у ділянці подушки, від якої мені довелося відірватися.

Ти здивуєшся, як легко зранку вставати з ліжка, коли на годиннику третя година дня.

У принципі, якщо не брати до уваги бажання накричати на все, що рухається, то ранок добрий.

Я, звичайно, доброзичливий і стресостійкий, але чіпати мене зранку — це дуже погана ідея. Дуже.

Я в дзеркалах вранці не відбиваюся. Страшна, кудлата істота з шаленим поглядом відбивається, а я ні.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вихідні.