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По факту: настав новий день, за відчуттями — на мене: веселі жарти про "добрий" ранок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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По факту: настав новий день, за відчуттями — на мене: веселі жарти про "добрий" ранок Новина оновлена 27 липня 2022, 10:08

Читайте кумедні анекдоти та підіймайте собі настрій разом з нами.

Попри таку складну ситуацію в країні, українці не впадають у відчай і продовжують жити далі, і щобільше, навіть в умовах війни ми не втратили свій оптимізм і віру в світле майбутнє. І ці риси яскраво виражені в гуморі, який зараз в основному на військову тематику, і в мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів чи непросту долю "простих росіян". Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Наприклад про "добрий ранок".

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про ранок та ранні підйоми, які обов’язково піднімуть настрій усім без винятку. А можливо багато хто в цих жартах побачить себе.

— Я вранці встаю, йду на пробіжку, роблю зарядку, складаю список планів на день і тільки потім збираюся на роботу.

— А мені це не треба. Я одразу втомленим прокидаюся.

Анекдот про ранок - Найкраще вранці у мене виходить лежати і спостерігати, як я починаю спізнюватися.

І не треба будити мене о 15 ранку. Якщо у вас безсоння, то у мене його немає.

Анекдоти про ранок - Вранці зазвичай як буває, дивишся на годинник - 7:00, моргнув - 8:30.

Нарешті почало рано світати. Вставати вранці стало простіше та значно приємніше. Господи, кого я обманюю.

Анекдоти про ранок - Ранок буває трьох типів: рано, дуже рано та зарано.

Діалог у моїй голові вранці:

- Прокидайся.

- Ні.

- Вставай!

- Ні.

— Ти так усе життя проспиш!

- Офігенно ...

Анекдоти про ранок – Сьогодні з ранку я знову забув зробити зарядку. І так 8-й рік поспіль…

Щоб ваш настрій залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про суботу, а також веселі жарти про неділю.

Теги:
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