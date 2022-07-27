По факту: настав новий день, за відчуттями — на мене: веселі жарти про "добрий" ранок
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Попри таку складну ситуацію в країні, українці не впадають у відчай і продовжують жити далі, і щобільше, навіть в умовах війни ми не втратили свій оптимізм і віру в світле майбутнє. І ці риси яскраво виражені в гуморі, який зараз в основному на військову тематику, і в мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів чи непросту долю "простих росіян". Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Наприклад про "добрий ранок".
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про ранок та ранні підйоми, які обов’язково піднімуть настрій усім без винятку. А можливо багато хто в цих жартах побачить себе.
— Я вранці встаю, йду на пробіжку, роблю зарядку, складаю список планів на день і тільки потім збираюся на роботу.
— А мені це не треба. Я одразу втомленим прокидаюся.
І не треба будити мене о 15 ранку. Якщо у вас безсоння, то у мене його немає.
Нарешті почало рано світати. Вставати вранці стало простіше та значно приємніше. Господи, кого я обманюю.
Діалог у моїй голові вранці:
- Прокидайся.
- Ні.
- Вставай!
- Ні.
— Ти так усе життя проспиш!
- Офігенно ...
Щоб ваш настрій залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про суботу, а також веселі жарти про неділю.