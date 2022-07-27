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По факту: наступил новый день, по ощущениям — на меня: веселые шутки про "доброе" утро

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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По факту: наступил новый день, по ощущениям — на меня: веселые шутки про "доброе" утро Новость обновлена 27 июля 2022, 10:08

Читайте забавные анекдоты и поднимайте себе настроение вместе с нами.

Несмотря на столь сложную ситуацию в стране, украинцы не отчаиваются и продолжают жить дальше, и более того, даже в условиях войны мы не потеряли свой оптимизм и веру в светлое будущее. И эти черты ярко выражены в юморе, который сейчас в основном на военную тематику, и в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян". Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые никогда не теряют своей актуальности. К примеру о "добром утре".

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты про утро и ранние подъемы, которые обязательно поднимут настроение всем без исключения. А возможно многие в этих шутках увидят себя.

— Я утром встаю, иду на пробежку, зарядку делаю, составляю список планов на день и только потом собираюсь на работу.

— А мне этого не надо. Я сразу уставшим просыпаюсь.

Анекдот про утро - Лучше всего по утрам у меня выходит лежать и наблюдать, как я начинаю опаздывать.

И не надо будить меня в 15 утра. Если у вас бессонница, то у меня её нет.

Анекдоты про утро - Утром обычно как бывает, смотришь на часы — 7:00, моргнул — 8:30.

Наконец-то начало рано светать. Вставать по утрам стало проще и значительно приятней. Господи, кого я обманываю.

Анекдоты про утро - Утро бывает трёх типов: рано, очень рано и слишком рано.

Диалог в моей голове утром:

— Просыпайся.

— Нет.

— Вставай!

— Нет.

— Ты так всю жизнь проспишь!

— Офигенно…

Анекдоты про утро - Сегодня с утра я опять забыл сделать зарядку. И так 8-ой год подряд…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про субботу, а также веселые шутки про воскресенье.

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