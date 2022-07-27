По факту: наступил новый день, по ощущениям — на меня: веселые шутки про "доброе" утро

Читайте забавные анекдоты и поднимайте себе настроение вместе с нами.

Несмотря на столь сложную ситуацию в стране, украинцы не отчаиваются и продолжают жить дальше, и более того, даже в условиях войны мы не потеряли свой оптимизм и веру в светлое будущее. И эти черты ярко выражены в юморе, который сейчас в основном на военную тематику, и в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян". Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые никогда не теряют своей актуальности. К примеру о "добром утре".

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты про утро и ранние подъемы, которые обязательно поднимут настроение всем без исключения. А возможно многие в этих шутках увидят себя.

— Я утром встаю, иду на пробежку, зарядку делаю, составляю список планов на день и только потом собираюсь на работу. — А мне этого не надо. Я сразу уставшим просыпаюсь.

И не надо будить меня в 15 утра. Если у вас бессонница, то у меня её нет.

Наконец-то начало рано светать. Вставать по утрам стало проще и значительно приятней. Господи, кого я обманываю.

Диалог в моей голове утром: — Просыпайся. — Нет. — Вставай! — Нет. — Ты так всю жизнь проспишь! — Офигенно…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про субботу, а также веселые шутки про воскресенье.