Тещи и свекрови были придуманы потому, что дьявол не вездесущ: уморительные семейные анекдоты

Самые лучшие шутки и анекдоты для поднятия настроения в этот вторник!

В это время для украинцев главное — не унывать и держаться на волне позитива. Отлично с этой задачей помогают справляться анекдоты про глупость и неудачи российских оккупантов. Но есть и темы, актуальные в любое время.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про свекровь и невестку. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

Сын привел троих девушек домой, и говорит маме: — Мама, угадай, которая из них моя невеста. Мама: — Вон та, с краю. — Как ты догадалась? — Она как зашла, сразу бесить меня начала.

— Почему свекрови не попадают в рай? — Потому, что драконы выше ста метров не поднимаются.

Дорогая свекровь, я не нуждаюсь в ваших советах по воспитанию моего ребёнка! Я живу с вашим ребёнком и, поверьте, над ним ещё работать и работать!

Разговаривают две тетки в походе: — Оксанка, зачем ты фотографию свекрови с собой берешь? — Ну вот видишь, Наташа: грязь, дождь, холод. А как на нее посмотрю… Господи, хорошо-то здесь как!

- Почему о теще масса анекдотов, а о свекрови — ни одного? - Потому, что свекровь — слишком грустная тема для шуток…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о народных приметах и предрассудках.