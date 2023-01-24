Тещи и свекрови были придуманы потому, что дьявол не вездесущ: уморительные семейные анекдоты
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В это время для украинцев главное — не унывать и держаться на волне позитива. Отлично с этой задачей помогают справляться анекдоты про глупость и неудачи российских оккупантов. Но есть и темы, актуальные в любое время.
"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про свекровь и невестку. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!
Сын привел троих девушек домой, и говорит маме:
— Мама, угадай, которая из них моя невеста.
Мама:
— Вон та, с краю.
— Как ты догадалась?
— Она как зашла, сразу бесить меня начала.
— Почему свекрови не попадают в рай?
— Потому, что драконы выше ста метров не поднимаются.
Дорогая свекровь, я не нуждаюсь в ваших советах по воспитанию моего ребёнка! Я живу с вашим ребёнком и, поверьте, над ним ещё работать и работать!
Разговаривают две тетки в походе:
— Оксанка, зачем ты фотографию свекрови с собой берешь?
— Ну вот видишь, Наташа: грязь, дождь, холод. А как на нее посмотрю… Господи, хорошо-то здесь как!
- Почему о теще масса анекдотов, а о свекрови — ни одного?
- Потому, что свекровь — слишком грустная тема для шуток…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о народных приметах и предрассудках.