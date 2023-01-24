Тещі і свекрухи були придумані тому, що диявол не всюдисущий: кумедні сімейні анекдоти

Найкращі жарти і анекдоти для підняття настрою цього вівторка!

У цей час для українців головне — не сумувати і триматися на хвилі позитиву. Відмінно з цим завданням допомагають справлятися анекдоти про дурість та невдачі російських окупантів. Але є й теми, актуальні у будь-який час.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про свекруху та невістку. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

Син привів трьох дівчат додому, і каже мамі: - Мамо, вгадай, яка з них моя наречена. Мама: - Он та, з краю. - Як ти здогадалась? - Вона як зайшла, одразу бісити мене почала.

— Чому свекрухи не потрапляють до раю? — Тому, що дракони вище ста метрів не піднімаються.

Дорога свекрухо, я не потребую ваших порад з виховання моєї дитини! Я живу з вашою дитиною і, повірте, над ним ще працювати і працювати!

Розмовляють дві тітки у поході: - Оксанко, навіщо ти фотографію свекрухи з собою береш? - Ну ось бачиш, Наталко: бруд, дощ, холод. А як на неї подивлюся… Господи, добре тут як!

- Чому про тещу маса анекдотів, а про свекруху — жодного? - Тому, що свекруха – надто сумна тема для жартів…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про народні прикмети та забобони.