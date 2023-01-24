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Тещі і свекрухи були придумані тому, що диявол не всюдисущий: кумедні сімейні анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
maximum.fm Новина оновлена 24 січня 2023, 09:33

Найкращі жарти і анекдоти для підняття настрою цього вівторка!

У цей час для українців головне — не сумувати і триматися на хвилі позитиву. Відмінно з цим завданням допомагають справлятися анекдоти про дурість та невдачі російських окупантів. Але є й теми, актуальні у будь-який час.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про свекруху та невістку. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

Син привів трьох дівчат додому, і каже мамі:

- Мамо, вгадай, яка з них моя наречена.

Мама:

- Он та, з краю.

- Як ти здогадалась?

- Вона як зайшла, одразу бісити мене почала.

анекдот про тещу і свекруху

— Чому свекрухи не потрапляють до раю?

— Тому, що дракони вище ста метрів не піднімаються.

анекдот про свекруху

Дорога свекрухо, я не потребую ваших порад з виховання моєї дитини! Я живу з вашою дитиною і, повірте, над ним ще працювати і працювати!

анекдот про маму

Розмовляють дві тітки у поході:

- Оксанко, навіщо ти фотографію свекрухи з собою береш?

- Ну ось бачиш, Наталко: бруд, дощ, холод. А як на неї подивлюся… Господи, добре тут як!

жарт про свекруху

- Чому про тещу маса анекдотів, а про свекруху — жодного?

- Тому, що свекруха – надто сумна тема для жартів…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про народні прикмети та забобони.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти