Повертатися — погана прикмета. Особливо якщо ти заміжня, і три доби не була вдома: найкращі жарти про забобони

Насолоджуйтесь смішними анекдотами і жартами, та піднімайте собі настрій цього дня

Поки ЗСУ самовіддано обороняють Україну від російських окупантів, талановиті та креативні українці тримають гумористичний фронт і захищають моральний стан своїх земляків. "Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час і почитати анекдоти на "вічні" теми.

Сьогодні пропонуємо посміхнутися жартам про народні прикмети і забобонних людей.

Прикмета для автомобілістів: Якщо вашу машину сильно труснуло, то треба вийти з машини, подивитися на передній і задній бампер: якщо передній бампер відсутній — то це до втрати грошей. Якщо відсутній задній - то це до грошей.

Морська прикмета: якщо чайка летить дупою догори, значить вітер дуже сильний…

Народна прикмета: не можна дивитись у дзеркало, коли їси, а то щастя своє проїси. І пити перед дзеркалом не можна — проп’єш. А в туалеті дзеркало краще зовсім не вішати…

Я взагалі в прикмети не вірю, але якщо сказали, що це до грошей чи на щастя, то хто я такий, щоб не довіряти перевіреній віками народній мудрості!

Народна прикмета: якщо на Новий рік та Різдво не було снігу, то він обов’язково буде на Великодні свята.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про п'ятницю, 13-ого.