Повертатися — погана прикмета. Особливо якщо ти заміжня, і три доби не була вдома: найкращі жарти про забобони
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Поки ЗСУ самовіддано обороняють Україну від російських окупантів, талановиті та креативні українці тримають гумористичний фронт і захищають моральний стан своїх земляків. "Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час і почитати анекдоти на "вічні" теми.
Сьогодні пропонуємо посміхнутися жартам про народні прикмети і забобонних людей.
Прикмета для автомобілістів:
Якщо вашу машину сильно труснуло, то треба вийти з машини, подивитися на передній і задній бампер: якщо передній бампер відсутній — то це до втрати грошей. Якщо відсутній задній - то це до грошей.
Морська прикмета: якщо чайка летить дупою догори, значить вітер дуже сильний…
Народна прикмета: не можна дивитись у дзеркало, коли їси, а то щастя своє проїси. І пити перед дзеркалом не можна — проп’єш. А в туалеті дзеркало краще зовсім не вішати…
Я взагалі в прикмети не вірю, але якщо сказали, що це до грошей чи на щастя, то хто я такий, щоб не довіряти перевіреній віками народній мудрості!
Народна прикмета: якщо на Новий рік та Різдво не було снігу, то він обов’язково буде на Великодні свята.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про п'ятницю, 13-ого.