Возвращаться – плохая примета. Особенно если ты замужем, и трое суток не была дома: лучшие шутки о суевериях

Наслаждайтесь смешными анекдотами и шутками, и поднимайте себе настроение в этот день

Пока ВСУ самоотверженно защищают Украину от российских оккупантов, талантливые и креативные украинцы держат юмористический фронт и защищают моральное состояние своих земляков. "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и почитать анекдоты на "вечные" темы.

Сегодня предлагаем улыбнуться шуткам о народных приметах и суеверных людях.

Примета для автомобилистов: Если вашу машину сильно тряхнуло, то надо выйти из машины, посмотреть на передний и задний бампер: если передний бампер отсутствует – это до потери денег. Если отсутствует задний – то это к деньгам.

Морская примета: если чайка летит задницей вверх, значит ветер очень сильный…

Народная примета: нельзя смотреть в зеркало, когда ешь, а то счастье свое проешь. И пить перед зеркалом нельзя – пропьешь. А в туалете зеркало лучше совсем не вешать…

Я вообще в приметы не верю, но если сказали, что это к деньгам или к счастью, то кто я такой, чтобы не доверять проверенной веками народной мудрости!

Народная примета: если на Новый год и Рождество не было снега, то он обязательно будет в Пасхальные праздники.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о пятнице, 13-го.