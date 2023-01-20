Возвращаться – плохая примета. Особенно если ты замужем, и трое суток не была дома: лучшие шутки о суевериях
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Пока ВСУ самоотверженно защищают Украину от российских оккупантов, талантливые и креативные украинцы держат юмористический фронт и защищают моральное состояние своих земляков. "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и почитать анекдоты на "вечные" темы.
Сегодня предлагаем улыбнуться шуткам о народных приметах и суеверных людях.
Примета для автомобилистов:
Если вашу машину сильно тряхнуло, то надо выйти из машины, посмотреть на передний и задний бампер: если передний бампер отсутствует – это до потери денег. Если отсутствует задний – то это к деньгам.
Морская примета: если чайка летит задницей вверх, значит ветер очень сильный…
Народная примета: нельзя смотреть в зеркало, когда ешь, а то счастье свое проешь. И пить перед зеркалом нельзя – пропьешь. А в туалете зеркало лучше совсем не вешать…
Я вообще в приметы не верю, но если сказали, что это к деньгам или к счастью, то кто я такой, чтобы не доверять проверенной веками народной мудрости!
Народная примета: если на Новый год и Рождество не было снега, то он обязательно будет в Пасхальные праздники.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о пятнице, 13-го.