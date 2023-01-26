Я — красивая, интересная, отзывчивая, добрая, ласковая и заботливая, но не сегодня: уморительные шутки про женщин
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Поднимайте себе, своим близким и друзьям настроение вместе с "Телеграфом" и смешными приколами и анекдотами о представительницах прекрасного пола. Мы уверены, что эти шутки подарят вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
Мне соседка жаловалась на храп из нашей квартиры: "Передайте мужу, чтоб перестал!" Я-то сплю крепко, и мужа решила не донимать. Пока не проснулась однажды среди ночи и не увидела, что он тихонько спит на боку, крепко прижав подушку себе на ухо…
Моя самая любимая фантазия — я и двое мужчин одновременно… А что? Один готовит, другой убирает, а я на троне при короне.
— Купила книгу "Яды и история их применения", просто почитать. Муж второй день и посуду моет, и мусор выносит, и во всем со мной соглашается…
Однажды, когда у меня поднялась температура до 40.2, я очень испугалась, что умру. Полумертвая, превозмогая тяготы, я поползла надевать красивые трусы, краситься и удалять историю браузера.
Джинсы мне говорят: "Не жри на ночь! Мы уже не застёгиваемся!".
А леопардовые лосины шепчут: "Жри! Если что, то мы растянемся…".
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.