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Я — красивая, интересная, отзывчивая, добрая, ласковая и заботливая, но не сегодня: уморительные шутки про женщин

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Я — красивая, интересная, отзывчивая, добрая, ласковая и заботливая, но не сегодня: уморительные шутки про женщин Новость обновлена 26 января 2023, 09:52

Посмейтесь вместе с нами в этот четверг!

Поднимайте себе, своим близким и друзьям настроение вместе с "Телеграфом" и смешными приколами и анекдотами о представительницах прекрасного пола. Мы уверены, что эти шутки подарят вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

Мне соседка жаловалась на храп из нашей квартиры: "Передайте мужу, чтоб перестал!" Я-то сплю крепко, и мужа решила не донимать. Пока не проснулась однажды среди ночи и не увидела, что он тихонько спит на боку, крепко прижав подушку себе на ухо…

Анекдоты про женскую сумочку

Моя самая любимая фантазия — я и двое мужчин одновременно… А что? Один готовит, другой убирает, а я на троне при короне.

Анекдоты про женщин

— Купила книгу "Яды и история их применения", просто почитать. Муж второй день и посуду моет, и мусор выносит, и во всем со мной соглашается…

Анекдоты про женские страхи

Однажды, когда у меня поднялась температура до 40.2, я очень испугалась, что умру. Полумертвая, превозмогая тяготы, я поползла надевать красивые трусы, краситься и удалять историю браузера.

Анекдоты про женский шопинг

Джинсы мне говорят: "Не жри на ночь! Мы уже не застёгиваемся!".

А леопардовые лосины шепчут: "Жри! Если что, то мы растянемся…".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

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#Смех #Юмор #Анекдот #Приколы #Анекдоты #Смешные анекдоты