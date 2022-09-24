Женская логика - стресс для мужской психики: уморительные шутки про дам

Прикольные анекдоты, которые подарят нашим читателям прекрасное настроение и улыбки в этот холодный день.

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение вместе с "Телеграфом". Мы собрали специально для вас самые смешные анекдоты о представительницах прекрасного пола. Мы уверены, что эти шутки и приколы обязательно подарят вам улыбку.

Женщина использует свой мозг только на 3%. При этом ей удается грузить мозги мужчине на все 100%.

Женщины могут различить 348 оттенков губной помады, но нормального мужика от козла — никогда.

В жeнское общежитие ночью через окно забрался насильник. Под утро он плакал и просился к маме!

Вы видели, как женщина извлекает лифчик через рукав кофты? Представьте, что она может сделать с вашим мозгом.

А чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.