Я — красива, цікава, чуйна, добра, ласкава і дбайлива, але не сьогодні: найсмішніші жарти про жінок
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Підіймайте собі, своїм близьким та друзям настрій разом із "Телеграфом" та смішними приколами та анекдотами про представниць прекрасної статі. Ми впевнені, що ці жарти подарують вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.
Мені сусідка скаржилася на хропіння з нашої квартири: "Передайте чоловікові, щоби перестав!" Я сплю міцно, і чоловіка вирішила не дошкуляти. Поки не прокинулася якось серед ночі і не побачила, що він тихенько спить на боці, міцно притиснувши подушку собі на вухо.
Моя найулюбленіша фантазія — я і двоє чоловіків одночасно... А що? Один готує, інший прибирає, а я на троні при короні.
— Купила книгу "Отрути та історія їх застосування", просто почитати. Чоловік другий день і миє посуд, і сміття виносить, і в усьому зі мною погоджується.
Якось, коли в мене піднялася температура до 40.2, я дуже злякалася, що помру. Напівмертва, перемагаючи тяготи, я поповзла одягати гарні труси, фарбуватися та видаляти історію браузера.
Джинси мені кажуть: "Не жри на ніч! Ми вже не застібаємося!"
А леопардові лосини шепочуть: "Жри! Якщо що, то ми розтягнемося...".
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.