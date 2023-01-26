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Я — красива, цікава, чуйна, добра, ласкава і дбайлива, але не сьогодні: найсмішніші жарти про жінок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Я — красива, цікава, чуйна, добра, ласкава і дбайлива, але не сьогодні: найсмішніші жарти про жінок Новина оновлена 26 січня 2023, 09:52

Посмійтеся разом з нами цього четверга!

Підіймайте собі, своїм близьким та друзям настрій разом із "Телеграфом" та смішними приколами та анекдотами про представниць прекрасної статі. Ми впевнені, що ці жарти подарують вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

Мені сусідка скаржилася на хропіння з нашої квартири: "Передайте чоловікові, щоби перестав!" Я сплю міцно, і чоловіка вирішила не дошкуляти. Поки не прокинулася якось серед ночі і не побачила, що він тихенько спить на боці, міцно притиснувши подушку собі на вухо.

Анекдоти про жіночу сумочку

Моя найулюбленіша фантазія — я і двоє чоловіків одночасно... А що? Один готує, інший прибирає, а я на троні при короні.

Анекдоти про жінок

— Купила книгу "Отрути та історія їх застосування", просто почитати. Чоловік другий день і миє посуд, і сміття виносить, і в усьому зі мною погоджується.

Анекдоти про жіночі страхи

Якось, коли в мене піднялася температура до 40.2, я дуже злякалася, що помру. Напівмертва, перемагаючи тяготи, я поповзла одягати гарні труси, фарбуватися та видаляти історію браузера.

Анекдоти про жіночий шопінг

Джинси мені кажуть: "Не жри на ніч! Ми вже не застібаємося!"

А леопардові лосини шепочуть: "Жри! Якщо що, то ми розтягнемося...".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти