Жіноча логіка — стрес для чоловічої психіки: смішні жарти про дам

Прикольні анекдоти, які подарують нашим читачам чудовий настрій та посмішки у цей холодний день.

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій разом із "Телеграфом". Ми зібрали спеціально для вас найсмішніші анекдоти про представниць прекрасної статі. Ми впевнені, що ці жарти та приколи обов’язково подарують вам посмішку.

Жінка використовує свій мозок лише на 3%. При цьому їй вдається грузити мозок чоловікові на всі 100%.

Жінки можуть розрізнити 348 відтінків губної помади, але нормального чоловіка від козла ніколи.

До жіночого гуртожитку вночі через вікно забрався ґвалтівник. Під ранок він плакав і просився до мами!

Ви бачили, як жінка витягає ліфчик через рукав кофти? Уявіть, що вона може зробити з вашим мозком.

А щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.