Самое трудное упражнение в спортзале — это одеться обратно: веселые шутки про спорт

Не забывайте, что даже в самый мрачный и туманный день, веселые шутки и анекдоты могут с легкостью поднять вам настроение. Также чтобы поток новостей о войне не свел вас с ума, нужно обязательно заглядывать на юмористическое "поле" за прикольными анекдотами.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о спорте и спортсменах, которые поднимут настроение всем без исключения. 100% в одной из этих шуток вы найдете себя.

Мне не нужен браслет, считающий количество пройденных шагов. Когда я пройду за день десять тысяч шагов, меня об этом известят мои колени.

Я вычитала где-то, что для стройности ног нужно делать упражнение "велосипед". Ночь. Мой муж и дети уже давно видят десятый сон, я укладываюсь в постель и вдруг вспоминаю, что не фигово бы и позаниматься. Лежу на спине, кручу воображаемые педали. В темноте офигевший голос мужа: — И куда это ты на ночь глядя поехала?

Вот эти люди, которые бегают по утрам. Я, конечно, ничего не имею против спорта, но зачем это выпячивать? Пусть бегают у себя дома. Как я буду объяснять своим детям, что их папа по утрам спит?

— Твой лучший результат в беге на 1км? — 300 метров.

Я уже полгода хожу в тренажерку и моя жена чувствует себя защищенной: если на нас нападут, я смогу присесть 3 подхода по 12 повторений.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о шоколаде.