Найважча вправа в спортзалі — це одягнутися назад: веселі жарти про спорт

Не забувайте, що навіть у похмурий і туманний день, веселі жарти та анекдоти можуть легко підняти вам настрій. Також щоб потік новин про війну не збив вас з розуму, потрібно обов’язково заглядати на гумористичне "поле" за прикольними анекдотами.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про спорт та спортсменів, які піднімуть настрій усім без винятку. 100% в одному з цих жартів ви знайдете себе.

Мені не потрібний браслет, який рахує кількість пройдених кроків. Коли я пройду за день десять тисяч кроків, мене про це сповістять мої коліна.

Я вичитала десь, що для стрункості ніг потрібно робити вправу "велосипед". Ніч. Мій чоловік і діти вже давно бачать десятий сон, я укладаюсь у ліжко і раптом згадую, що не фігово б і позайматися. Лежу на спині, кручу уявні педалі. У темряві офігілий голос чоловіка: - І куди це ти на ніч поїхала?

Ось ці люди, які бігають вранці. Я, звичайно, нічого не маю проти спорту, але навіщо це робити напоказ? Нехай бігають у себе вдома. Як я поясню своїм дітям, що їх тато вранці спить?

- Твій найкращий результат у бігу на 1км? - 300 метрів.

Я вже півроку ходжу до тренажерки і моя дружина почувається захищеною: якщо на нас нападуть, я зможу присісти 3 підходи по 12 повторень.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про шоколад.