Нам не нужен увлажнитель воздуха, у нас дед чихает: юморные шутки о самом адекватном родственнике

Прикольные шутки для хорошего настроения на весь день

Украинцы могут улыбнуться даже в таких тяжелых обстоятельствах, когда за окном идет война. Замечательным чувством юмора мы стараемся ободрять себя и окружающих, рассказывая шутки не только о российских оккупантах. Не теряют своей актуальности и другие жизненные темы.

Сегодня "Телеграф" предлагает вам посмеяться над анекдотами о самом, можно сказать, адекватном родственнике — дедушке. Имея за спиной много прожитых лет, этот мужчина может поделиться мудрым советом с внуками и рассмешить забавным воспоминанием с молодости. Конечно, с дедушками чаще всего происходят приключения, которые заставляют смеяться до слез. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей о войне и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

Внучка деду: — Деда, а ты очень воспитанный - всегда прикладываешь руку ко рту, когда чихаешь. — Конечно, внученька. Как мне иначе поймать вставную челюсть?

- Кошечка ты моя ненаглядная, пошли в спальню! — сказал дед, и бабка поняла, что компот давно забродил.

Дедушка выиграл миллион в лотерею. Журналисты просят его поделиться ощущениями. — Ну, что я могу сказать… Я рад, что у меня теперь появилась большая и любящая семья.

Из дедушкиного травника: Крапива – лечебное растение, оказывающее благотворное воздействие на молодой, растущий организм при наружном применении. Успокаивает, повышает усидчивость и обучаемость.

Дед Пафнутий, увидев табличку с надписью "Курить строго запрещается!", закурил мягко, по-доброму.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.