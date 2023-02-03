Нам не потрібен зволожувач повітря, у нас дід чхає: гуморні жарти про найадекватнішого родича

Прикольні жарти для гарного настрою на весь день

Українці можуть посміхнутися навіть у таких тяжких обставинах, коли за вікном йде війна. Чудовим почуттям гумору ми намагаємося підбадьорювати себе та оточуючих, розповідаючи жарти не лише про російських окупантів. Не втрачають своєї актуальності й інші життєві теми.

Сьогодні "Телеграф" пропонує вам посміятися з анекдотів про, можна сказати, найадекватнішого родича — дідуся. Маючи за спиною багато прожитих років, цей чоловік може поділитися мудрою порадою з онуками та розсмішити кумедним спогадом із молодості. Звичайно, з дідусями найчастіше відбуваються пригоди, які змушують сміятися до сліз. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин про війну та подарують заряд гарного настрою на весь день!

Внучка дідові: — Діду, а ти дуже вихований – завжди прикладаєш руку до рота, коли чхаєш. — Звісно, онученя. Як мені інакше зловити вставну щелепу?

- Кішечка ти моя ненаглядна, пішли до спальні! — сказав дід, і бабця зрозуміла, що компот давно забродив.

Дідусь виграв мільйон у лотерею. Журналісти просять його поділитись відчуттями. — Ну, що я можу сказати… Я радий, що в мене тепер з’явилася велика і любляча сім’я.

З дідусевого травника: Кропива — лікувальна рослина, що благотворно впливає на молодий, організм, що росте, при зовнішньому застосуванні. Заспокоює, підвищує посидючість та навченість.

Дід Пафнутій, побачивши табличку з написом "Курити суворо забороняється!", закурив м’яко, по-доброму.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.