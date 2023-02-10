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С приходом весны коту Леопольду нужна не только дружба, а нечто большее: веселые шутки про мультфильмы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
konivjab.net

Добрые шутки про всеми любимых волшебных персонажей

Все мы когда-то были маленькими и также любили смотреть различные мультфильмы по телевизору и слушать волшебные сказки, которые читали нам родители. А это значит, что со всеми героями нашей сегодняшней подборки шуток вы знакомы.

Мы подготовили для вас новую порцию анекдотов про любимые мультфильмы, сказки и их героев, которые точно подарят вам улыбку и хорошее настроение. Читайте и улыбайтесь!

Младшая сестра вчера задала мне вопрос:

— А Царевна Лебедь если забеременеет, снесет яйцо или родит ребёнка?

Я потом долго не мог уснуть.

Анекдоты про мультики и сказки

Привет. Я логика мультфильмов. Я не хочу ничего решать. Я хочу разводить костры на дне океана и подавать утку на стол уткам!

Анекдоты про мультики и сказки

Если у вас голова в форме блина, на голове три волосинки и кривые тощие ноги, то не расстраивайтесь — может, вы просто Масяня.

Анекдоты про мультики и сказки

В Лилипутии Гулливер развлекался тем, что ловил очередного лилипута и спрашивал, кем тот будет, когда вырастет.

Анекдоты про мультики и сказки

Бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую, два бокала — в Елену Прикольную, а три бокала — в лягушку-путешественницу.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о кошках.

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