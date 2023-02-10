С приходом весны коту Леопольду нужна не только дружба, а нечто большее: веселые шутки про мультфильмы

Все мы когда-то были маленькими и также любили смотреть различные мультфильмы по телевизору и слушать волшебные сказки, которые читали нам родители. А это значит, что со всеми героями нашей сегодняшней подборки шуток вы знакомы.

Мы подготовили для вас новую порцию анекдотов про любимые мультфильмы, сказки и их героев, которые точно подарят вам улыбку и хорошее настроение. Читайте и улыбайтесь!

Младшая сестра вчера задала мне вопрос: — А Царевна Лебедь если забеременеет, снесет яйцо или родит ребёнка? Я потом долго не мог уснуть.

Привет. Я логика мультфильмов. Я не хочу ничего решать. Я хочу разводить костры на дне океана и подавать утку на стол уткам!

Если у вас голова в форме блина, на голове три волосинки и кривые тощие ноги, то не расстраивайтесь — может, вы просто Масяня.

В Лилипутии Гулливер развлекался тем, что ловил очередного лилипута и спрашивал, кем тот будет, когда вырастет.

Бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую, два бокала — в Елену Прикольную, а три бокала — в лягушку-путешественницу.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о кошках.