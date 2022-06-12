38 попугаев — это большой удав… большой сытый удав: позитивные шутки о мультиках
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Даже в сложных жизненных ситуациях украинский народ веселый и всегда найдет повод над чем посмеяться. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты про мультяшных и сказочных героев, которые поднимут настроение всем без исключения.
Вот интересно, как на студии "Дисней" решают, каких животных рисовать в штанах, а каких без?
"Машей каши не испортишь",— приговаривали три медведя, готовя себе ужин.
Кот Леопольд был со всеми такой вежливый, потому что у него оставалась только одна жизнь.
Бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую, два бокала — в Елену Прикольную, а три бокала — в лягушку-путешественницу.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.