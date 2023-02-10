З настанням весни коту Леопольду потрібна не тільки дружба, а дещо більше: веселі жарти про мультфільми

Всі ми колись були маленькими і любили дивитися різні мультфільми по телевізору і слухати чарівні казки, які читали нам батьки. А це означає, що з усіма героями нашої сьогоднішньої добірки жартів ви знайомі.

Ми підготували для вас нову порцію анекдотів про улюблені мультфільми, казки та їхніх героїв, які точно подарують вам посмішку та гарний настрій. Читайте та посміхайтеся!

Молодша сестра вчора запитала мене: — А Царівна Лебідь коли завагітніє, знесе яйце чи народить дитину? Я потім довго не міг заснути.

Привіт. Я логіка мультфільмів. Я нічого не хочу вирішувати. Я хочу розводити багаття на дні океану та подавати качку на стіл качкам!

Якщо у вас голова у формі млинця, на голові три волосинки і криві худі ноги, то не засмучуйтеся — може, ви просто Масяня.

У Ліліпутії Гулівер розважався тим, що ловив чергового ліліпута та питав, ким той буде, коли виросте.

Келих шампанського перетворює Олену Прекрасну на Олену Премудру, два келихи — на Олену Прикольну, а три келихи — на жабу-мандрівницю.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кішок.