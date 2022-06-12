38 папуг — це великий удав ... великий ситий удав: позитивні жарти про мультики

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Навіть у складних життєвих ситуаціях український народ веселий і завжди знайде привід, над чим посміятися. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про мультяшних та казкових героїв, які піднімуть настрій усім без винятку.

Ось цікаво, як на студії "Дісней" вирішують, яких тварин малювати у штанях, а яких без?

"Машою каші не зіпсуєш", — примовляли три ведмеді, готуючи собі вечерю.

Кіт Леопольд був з усіма такий ввічливий, бо в нього залишалося лише одне життя.

Келих шампанського перетворює Олену Прекрасну на Олену Премудру, два келихи — на Олену Прикольну, а три келихи — на жабу-мандрівницю.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.