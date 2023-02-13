Укр

Мужская верность — женат уже в третий раз, а любовница все одна и та же: забавные шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
gk-press.if.ua Новость обновлена 13 февраля 2023, 10:39

Посмейтесь вместе с нами в этот понедельник!

Чтобы ваше хорошее настроение было на высоте в этот февральский день, "Телеграф" решил улыбнуть своих читателей не только с помощью актуальных анекдотов про российских оккупантов.

Предлагаем вам улыбнуться анекдотам про любовников и любовниц! Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения в этот понедельник!

Умирающий муж говорит своей жене:

— Прошу тебя, признайся хотя бы перед моей смертью, изменяла ты мне или нет?

— Ага… а вдруг ты не умрёшь?

шутка про измену мужу

Муж с женой идут по улице. Какой-то незнакомый мужчина элегантно снимает шляпу и здоровается.

— Ты видела, какой изысканный человек?

— Изысканный?! Ты бы знал как он храпит!

анекдот про любовника

— Я изменил своей жене, но скрывать не буду и в день моей смерти я ей об этом расскажу.

— А как ты узнаешь день своей смерти?

— Это будет день, когда я ей об этом расскажу.

анекдот про жену и соседа

— Как называется женщина, заставшая своего мужа в постели с любовницей в свой день рождения?

— Вдова.

анекдот про измену

— Дорогая, хочешь, я помою посуду?

— Изменил, гад?

— И что теперь, пусть посуда грязной стоит?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты