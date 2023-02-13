Мужская верность — женат уже в третий раз, а любовница все одна и та же: забавные шутки

Посмейтесь вместе с нами в этот понедельник!

Чтобы ваше хорошее настроение было на высоте в этот февральский день, "Телеграф" решил улыбнуть своих читателей не только с помощью актуальных анекдотов про российских оккупантов.

Предлагаем вам улыбнуться анекдотам про любовников и любовниц! Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения в этот понедельник!

Умирающий муж говорит своей жене: — Прошу тебя, признайся хотя бы перед моей смертью, изменяла ты мне или нет? — Ага… а вдруг ты не умрёшь?

Муж с женой идут по улице. Какой-то незнакомый мужчина элегантно снимает шляпу и здоровается. — Ты видела, какой изысканный человек? — Изысканный?! Ты бы знал как он храпит!

— Я изменил своей жене, но скрывать не буду и в день моей смерти я ей об этом расскажу. — А как ты узнаешь день своей смерти? — Это будет день, когда я ей об этом расскажу.

— Как называется женщина, заставшая своего мужа в постели с любовницей в свой день рождения? — Вдова.

— Дорогая, хочешь, я помою посуду? — Изменил, гад? — И что теперь, пусть посуда грязной стоит?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.