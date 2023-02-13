Мужская верность — женат уже в третий раз, а любовница все одна и та же: забавные шутки
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Чтобы ваше хорошее настроение было на высоте в этот февральский день, "Телеграф" решил улыбнуть своих читателей не только с помощью актуальных анекдотов про российских оккупантов.
Предлагаем вам улыбнуться анекдотам про любовников и любовниц! Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения в этот понедельник!
Умирающий муж говорит своей жене:
— Прошу тебя, признайся хотя бы перед моей смертью, изменяла ты мне или нет?
— Ага… а вдруг ты не умрёшь?
Муж с женой идут по улице. Какой-то незнакомый мужчина элегантно снимает шляпу и здоровается.
— Ты видела, какой изысканный человек?
— Изысканный?! Ты бы знал как он храпит!
— Я изменил своей жене, но скрывать не буду и в день моей смерти я ей об этом расскажу.
— А как ты узнаешь день своей смерти?
— Это будет день, когда я ей об этом расскажу.
— Как называется женщина, заставшая своего мужа в постели с любовницей в свой день рождения?
— Вдова.
— Дорогая, хочешь, я помою посуду?
— Изменил, гад?
— И что теперь, пусть посуда грязной стоит?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.