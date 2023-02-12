Укр

– Как россияне читают слово Himars? — По складам…: новые веселые шутки на злобу дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
portal.lviv.ua Новость обновлена 12 февраля 2023, 09:40

Подборка веселых анекдотов, которая не даст вам скучать

Даже в такой сложной ситуации, как война, украинцы не теряют присутствия духа и чувства юмора. К 354-му дню войны россии с Украиной в сети набралось множество анекдотов и шуток, описывающих текущую ситуацию.

"Телеграф" собрал в этом материале популярные шутки о войне, силе ВСУ, россиянах, кровавом диктаторе путине и даже лукашенко, которыми можно делиться со своими близкими людьми в социальных сетях и мессенджерах.

Сидит путин в бункере. Один. Только собственный портрет на стене. путин (портрету):

- Просрали войну, дебилы, бл… Что теперь будет, а?

Портрет:

- Поменяемся местами.

- В смысле?

- Меня снимут. А тебя - повесят.

анекдот об украинской женщине

Единственная война, в которую может вступить лукашенко – это война с колорадскими жуками во время сезона картофеля.

анекдот о жесте доброй воли россиян

- Они там на Украине котов ненавидят, говорят: Смерть катам! Катам, понимаеш?!

- Що за дурниці, ми обожнюємо гратися з кішками.

- Они еще и с кишками играют!

анекдот про байрактар и леопард

В Бразилии есть тюрьмы, где зеки могут крутить педали для освещения местных сел. Кажется хорошей идеей для пленных россиян.

анекдот об отключении света

Разговор волонтеров с военными:

– Простите, вы написали в списке на ВСУ – эльфийскую сталь… А зачем?

– Она светится при приближении орков.

– Ясно, сделаем.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.

Теги:
#Война #Шутки #Юмор #Анекдоты