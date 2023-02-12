– Как россияне читают слово Himars? — По складам…: новые веселые шутки на злобу дня

Подборка веселых анекдотов, которая не даст вам скучать

Даже в такой сложной ситуации, как война, украинцы не теряют присутствия духа и чувства юмора. К 354-му дню войны россии с Украиной в сети набралось множество анекдотов и шуток, описывающих текущую ситуацию.

"Телеграф" собрал в этом материале популярные шутки о войне, силе ВСУ, россиянах, кровавом диктаторе путине и даже лукашенко, которыми можно делиться со своими близкими людьми в социальных сетях и мессенджерах.

Сидит путин в бункере. Один. Только собственный портрет на стене. путин (портрету): - Просрали войну, дебилы, бл… Что теперь будет, а? Портрет: - Поменяемся местами. - В смысле? - Меня снимут. А тебя - повесят.

Единственная война, в которую может вступить лукашенко – это война с колорадскими жуками во время сезона картофеля.

- Они там на Украине котов ненавидят, говорят: Смерть катам! Катам, понимаеш?! - Що за дурниці, ми обожнюємо гратися з кішками. - Они еще и с кишками играют!

В Бразилии есть тюрьмы, где зеки могут крутить педали для освещения местных сел. Кажется хорошей идеей для пленных россиян.

Разговор волонтеров с военными: – Простите, вы написали в списке на ВСУ – эльфийскую сталь… А зачем? – Она светится при приближении орков. – Ясно, сделаем.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.