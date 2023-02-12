– Как россияне читают слово Himars? — По складам…: новые веселые шутки на злобу дня
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Даже в такой сложной ситуации, как война, украинцы не теряют присутствия духа и чувства юмора. К 354-му дню войны россии с Украиной в сети набралось множество анекдотов и шуток, описывающих текущую ситуацию.
"Телеграф" собрал в этом материале популярные шутки о войне, силе ВСУ, россиянах, кровавом диктаторе путине и даже лукашенко, которыми можно делиться со своими близкими людьми в социальных сетях и мессенджерах.
Сидит путин в бункере. Один. Только собственный портрет на стене. путин (портрету):
- Просрали войну, дебилы, бл… Что теперь будет, а?
Портрет:
- Поменяемся местами.
- В смысле?
- Меня снимут. А тебя - повесят.
Единственная война, в которую может вступить лукашенко – это война с колорадскими жуками во время сезона картофеля.
- Они там на Украине котов ненавидят, говорят: Смерть катам! Катам, понимаеш?!
- Що за дурниці, ми обожнюємо гратися з кішками.
- Они еще и с кишками играют!
В Бразилии есть тюрьмы, где зеки могут крутить педали для освещения местных сел. Кажется хорошей идеей для пленных россиян.
Разговор волонтеров с военными:
– Простите, вы написали в списке на ВСУ – эльфийскую сталь… А зачем?
– Она светится при приближении орков.
– Ясно, сделаем.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.