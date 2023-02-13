Чоловіча вірність — одружений вже втретє, а коханка все одна й та сама: кумедні жарти

Посмійтеся разом з нами цього понеділка!

Щоб ваш гарний настрій був на висоті цього лютневого дня, "Телеграф" вирішив посміхнути своїх читачів не лише за допомогою актуальних анекдотів про російських окупантів.

Пропонуємо вам посміхнутися анекдотам про коханців та коханок! Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин і подарують заряд гарного настрою цього понеділка!

Вмираючий чоловік каже своїй дружині: - Прошу тебе, зізнайся хоч перед моєю смертю, зраджувала ти мені чи ні? - Ага... а раптом ти не помреш?

Чоловік із дружиною йдуть вулицею. Якийсь незнайомий чоловік елегантно знімає капелюх і вітається. - Ти бачила, яка вишукана людина? - Вишукана?! Ти б знав, як він хропе!

— Я зрадив свою дружину, але приховувати не буду і в день моєї смерті я про це розповім. — А як ти дізнаєшся про день своєї смерті? — Це буде день, коли я про це розповім.

- Як називається жінка, яка застала свого чоловіка в ліжку з коханкою у свій день народження? - Вдова.

- Люба, хочеш, я помию посуд? - Зрадив, гад? - І що тепер, хай посуд брудний стоїть?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.