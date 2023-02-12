- Як росіяни читають слово Himars? - По складах…: нові веселі жарти на злобу дня
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Навіть у такій складній ситуації, як війна, українці не втрачають присутності духу та почуття гумору. До 354-го дня війни росії з Україною в мережі набралося безліч анекдотів і жартів, що описують поточну ситуацію.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі популярні жарти про війну, силу ЗСУ, росіян, кривавого диктатора путіна і навіть лукашенка, якими можна ділитися зі своїми близькими людьми в соціальних мережах та месенджерах.
Сидить путін у бункері. Один. Лише власний портрет на стіні. путін (портрету):
- Просрали війну, дебіли, бл… Що ж тепер буде, га?
Портрет:
- Поміняємось місцями.
- В сенсі?
- Мене знімуть. А тебе — повісять.
Єдина війна, в яку може вступити лукашенко — це війна з колорадськими жуками під час сезону картоплі.
- Они там на Украине котов ненавидят, говорят: Смерть катам! Катам, понимаеш?!
- Що за дурниці, ми обожнюємо гратися з кішками.
- Они еще и с кишками играют!
В Бразилії є тюрми, де зеки можуть крутити педалі задля освітлення місцевих сіл. Здається хорошою ідеєю для полонених росіян.
Розмова волонтерів з військовими:
- Вибачте, ви написали в списку на ЗСУ — ельфійську сталь… А навіщо?
- Вона світиться при наближенні орків.
- Ясно, зробимо.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.