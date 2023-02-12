- Як росіяни читають слово Himars? - По складах…: нові веселі жарти на злобу дня

Добірка веселих анекдотів, яка не дасть вам нудьгувати

Навіть у такій складній ситуації, як війна, українці не втрачають присутності духу та почуття гумору. До 354-го дня війни росії з Україною в мережі набралося безліч анекдотів і жартів, що описують поточну ситуацію.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі популярні жарти про війну, силу ЗСУ, росіян, кривавого диктатора путіна і навіть лукашенка, якими можна ділитися зі своїми близькими людьми в соціальних мережах та месенджерах.

Сидить путін у бункері. Один. Лише власний портрет на стіні. путін (портрету): - Просрали війну, дебіли, бл… Що ж тепер буде, га? Портрет: - Поміняємось місцями. - В сенсі? - Мене знімуть. А тебе — повісять.

Єдина війна, в яку може вступити лукашенко — це війна з колорадськими жуками під час сезону картоплі.

- Они там на Украине котов ненавидят, говорят: Смерть катам! Катам, понимаеш?! - Що за дурниці, ми обожнюємо гратися з кішками. - Они еще и с кишками играют!

В Бразилії є тюрми, де зеки можуть крутити педалі задля освітлення місцевих сіл. Здається хорошою ідеєю для полонених росіян.

Розмова волонтерів з військовими: - Вибачте, ви написали в списку на ЗСУ — ельфійську сталь… А навіщо? - Вона світиться при наближенні орків. - Ясно, зробимо.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.