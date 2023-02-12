Рус

- Як росіяни читають слово Himars? - По складах…: нові веселі жарти на злобу дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
849
portal.lviv.ua Новина оновлена 12 лютого 2023, 09:40

Добірка веселих анекдотів, яка не дасть вам нудьгувати

Навіть у такій складній ситуації, як війна, українці не втрачають присутності духу та почуття гумору. До 354-го дня війни росії з Україною в мережі набралося безліч анекдотів і жартів, що описують поточну ситуацію.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі популярні жарти про війну, силу ЗСУ, росіян, кривавого диктатора путіна і навіть лукашенка, якими можна ділитися зі своїми близькими людьми в соціальних мережах та месенджерах.

Сидить путін у бункері. Один. Лише власний портрет на стіні. путін (портрету):

- Просрали війну, дебіли, бл… Що ж тепер буде, га?

Портрет:

- Поміняємось місцями.

- В сенсі?

- Мене знімуть. А тебе — повісять.

анекдот про українську жінку

Єдина війна, в яку може вступити лукашенко — це війна з колорадськими жуками під час сезону картоплі.

анекдот про жест доброї волі росіян

- Они там на Украине котов ненавидят, говорят: Смерть катам! Катам, понимаеш?!

- Що за дурниці, ми обожнюємо гратися з кішками.

- Они еще и с кишками играют!

анекдот про байрактар і леопард

В Бразилії є тюрми, де зеки можуть крутити педалі задля освітлення місцевих сіл. Здається хорошою ідеєю для полонених росіян.

анекдот про відключення світла

Розмова волонтерів з військовими:

- Вибачте, ви написали в списку на ЗСУ — ельфійську сталь… А навіщо?

- Вона світиться при наближенні орків.

- Ясно, зробимо.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.

Теги:
#Війна #Жарти #Гумор #Анекдоти