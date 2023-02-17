Пятница хоть и небольшой праздник, зато постоянный и всенародный: веселые шутки про конец рабочей недели

Ожидание пятницы — это очень давняя "традиция", которую соблюдают все работники с 5-дневной рабочей неделей. Пятница — это "большой", а главное стабильный и часто повторяющийся "праздник", которые знаменует начало выходных. Не зря ведь ее так ждал Робинзон Крузо.

Чтобы ваша пятница я самого утра проходила на позитиве, "Телеграф" собрал для вас уморительную подборку веселых шуток о конце рабочей недели и пятнице. Читайте, смейтесь и заряжайтесь хорошим настроением перед выходными.

В 99 случаев из 100 слово "завтра", сказанное в пятницу, означает через 3 дня, в понедельник.

Утром в понедельник решил вести здоровый образ жизни. Но дальше вечера пятницы образ довести не удалось.

— Во сколько ты будешь дома? — Пора уже запомнить, что по пятницам я прихожу домой в субботу!

Если начинать пить в пятницу вечером, то в неделе получится восемь дней: пять рабочих и три выходных.

Когда в клубе анонимных алкоголиков спрашивают "какие планы на пятницу", все плачут.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об объявлениях.