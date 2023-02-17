П’ятниця хоч і невелике свято, зате постійне та всенародне: веселі жарти про кінець робочого тижня

Очікування п’ятниці — це дуже давня "традиція", яку дотримуються всі працівники з 5-денним робочим тижнем. П’ятниця — це "велике", а головне стабільне і свято, що часто повторюється, яке знаменує початок вихідних. Адже не дарма на неї так чекав Робінзон Крузо.

Щоб ваша п’ятниця я самого ранку проходила на позитиві, "Телеграф" зібрав для вас добірку веселих жартів про кінець робочого тижня і п’ятниці. Читайте, смійтеся та заряджайте гарним настроєм перед вихідними.

У 99 випадків зі 100 слово "завтра", сказане у п’ятницю, означає через 3 дні, у понеділок.

Зранку у понеділок вирішив вести здоровий спосіб життя. Але далі за вечір п’ятниці образ довести не вдалося.

- О котрій ти будеш вдома? — Пора вже запам’ятати, що щоп’ятниці я приходжу додому в суботу!

Якщо починати пити в п’ятницю ввечері, то в тижні вийде вісім днів: п’ять робочих та три вихідні.

Коли у клубі анонімних алкоголіків запитують "які плани на п’ятницю", то всі плачуть.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про оголошення.