Продається двоспальне ліжко з одним вільним місцем…: веселі оголошення, які піднімуть настрій
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Гумористичний фронт потрібно активно підтримувати, адже від нього багато в чому залежить моральна витримка українців. Щоб не збожеволіти від потоку новин з війни, потрібно підбадьорювати себе і оточуючих прикольними анекдотами.
"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, щоб ніхто із нас не забував про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди. До вашої уваги — жарти про оголошення.
Оголошення: Продам квартиру людям, які п'ють, курять, голосно співають… Щоб мої сусіди зрозуміли, яким я був хорошим…
Оголошення: Продам абсолютно нову труну. Всього кілька подряпин, та й то з внутрішньої сторони кришки.
- Ви вірите, що реклама в інтернеті чогось вартує?
- Вірю! Я одного дня дав оголошення, що шукаю нічного сторожа, а вже другої ночі мене обікрали…
Оголошення автобусі: Шановні пасажири! Уступайте місця людям похилого віку — цим ви заощадите собі нерви!
Сурдоперекладач на каналі цілий тиждень замість новин давав оголошення про продаж автомобілів…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про шоколад.