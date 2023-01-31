Продається двоспальне ліжко з одним вільним місцем…: веселі оголошення, які піднімуть настрій

Нехай цей вівторок буде наповнений позитивом з нашими новими анекдотами та жартами

Гумористичний фронт потрібно активно підтримувати, адже від нього багато в чому залежить моральна витримка українців. Щоб не збожеволіти від потоку новин з війни, потрібно підбадьорювати себе і оточуючих прикольними анекдотами.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, щоб ніхто із нас не забував про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди. До вашої уваги — жарти про оголошення.

Оголошення: Продам квартиру людям, які п'ють, курять, голосно співають… Щоб мої сусіди зрозуміли, яким я був хорошим…

Оголошення: Продам абсолютно нову труну. Всього кілька подряпин, та й то з внутрішньої сторони кришки.

- Ви вірите, що реклама в інтернеті чогось вартує? - Вірю! Я одного дня дав оголошення, що шукаю нічного сторожа, а вже другої ночі мене обікрали…

Оголошення автобусі: Шановні пасажири! Уступайте місця людям похилого віку — цим ви заощадите собі нерви!

Сурдоперекладач на каналі цілий тиждень замість новин давав оголошення про продаж автомобілів…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про шоколад.