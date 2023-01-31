Продается двуспальная кровать с одним свободным местом...: веселые объявления, которые поднимут настроение

Пусть этот вторник будет наполнен позитивом с нашими новыми анекдотами и шутками

Юмористический фронт нужно активно поддерживать, ведь от него во многом зависит моральная выдержка украинцев. Чтобы не сойти с ума от потока новостей с войны, нужно ободрять себя и окружающих прикольными анекдотами.

"Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям, чтобы никто из нас не забывал о простых жизненных мелочах, окружающих нас всюду. Вашему вниманию — шутки об объявлениях.

Объявления: Продам квартиру людям, которые пьют, курят, громко поют… Чтобы мои соседи поняли, каким я был хорошим…

Объявление: Продам абсолютно новый гроб. Всего несколько царапин, да и то с внутренней стороны крышки.

– Вы верите, что реклама в интернете чего-то стоит? – Верю! Я однажды дал объявление, что ищу ночного сторожа, а уже на вторую ночь меня обокрали…

Объявления на автобусе: Уважаемые пассажиры! Уступайте места пожилым людям — этим вы сэкономите себе нервы!

Сурдопереводчик на канале целую неделю вместо новостей давал объявление о продаже автомобилей…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о шоколаде.