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Проснуться в понедельник утром легко… Трудно опять не заснуть: веселые шутки про начало рабочей недели

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Проснуться в понедельник утром легко… Трудно опять не заснуть: веселые шутки про начало рабочей недели Новость обновлена 20 февраля 2023, 09:35

Мы надеемся, что эти шутки подарят вам заряд хорошего настроения на весь день!

Понедельник — день тяжелый, особенно если перед этим было очень веселое воскресенье. Ну и конечно же масла в огонь добавляет тот факт, что это еще и первый рабочий день недели. Однако и это все еще не повод грустить и печалится в этот день. И чтобы ваше настроение было веселым — мы подготовили для вас уморительную подборку шуток.

Читайте смешные анекдоты и шутки про понедельники и поднимайте себе настроение.

Понедельники бывают разные: тот, который перед вторником — еще терпимый. А вот тот, который после воскресенья — просто ужас!

Анекдоты про понедельники

Однажды я начал с понедельника новую жизнь. Во вторник огляделся: та же работа, квартира и даже жена. И как-то сразу меня новая жизнь разочаровала.

Анекдоты про понедельник

Утро. Понедельник. Начальник спрашивает:

— У тебя глаза красные. Пил, что ли?

— Нет! По работе скучал, плакал!

Шутки про понедельники

Разговаривают два приятеля:

— Знаешь, мне обычно в понедельник хочется на работу прийти не в девять, а часиков в одиннадцать-двенадцать…

— Не-е, в понедельник хочется прийти на работу во вторник.

Приколы про понедельники

Кто придумал, что переводить время на час вперед нужно в ночь с субботы на воскресенье?! Ведь в понедельник днем было бы гораздо удобнее!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бывших супругах.

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