Проснуться в понедельник утром легко… Трудно опять не заснуть: веселые шутки про начало рабочей недели
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Понедельник — день тяжелый, особенно если перед этим было очень веселое воскресенье. Ну и конечно же масла в огонь добавляет тот факт, что это еще и первый рабочий день недели. Однако и это все еще не повод грустить и печалится в этот день. И чтобы ваше настроение было веселым — мы подготовили для вас уморительную подборку шуток.
Читайте смешные анекдоты и шутки про понедельники и поднимайте себе настроение.
Понедельники бывают разные: тот, который перед вторником — еще терпимый. А вот тот, который после воскресенья — просто ужас!
Однажды я начал с понедельника новую жизнь. Во вторник огляделся: та же работа, квартира и даже жена. И как-то сразу меня новая жизнь разочаровала.
Утро. Понедельник. Начальник спрашивает:
— У тебя глаза красные. Пил, что ли?
— Нет! По работе скучал, плакал!
Разговаривают два приятеля:
— Знаешь, мне обычно в понедельник хочется на работу прийти не в девять, а часиков в одиннадцать-двенадцать…
— Не-е, в понедельник хочется прийти на работу во вторник.
Кто придумал, что переводить время на час вперед нужно в ночь с субботы на воскресенье?! Ведь в понедельник днем было бы гораздо удобнее!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бывших супругах.