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Прокинутися в понеділок вранці легко… Важко знову не заснути: веселі жарти про початок робочого тижня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прокинутися в понеділок вранці легко… Важко знову не заснути: веселі жарти про початок робочого тижня Новина оновлена 20 лютого 2023, 09:35

Ми сподіваємося, що ці жарти подарують вам гарний настрій на весь день!

Понеділок – день важкий, особливо якщо перед цим була дуже весела неділя. Ну і звичайно ж олії у вогонь додає той факт, що це ще й перший робочий день тижня. Однак і це все ще не привід сумувати та засмучується цього дня. І щоб ваш настрій був веселим — ми підготували для вас добірку жартів.

Читайте смішні анекдоти та жарти про понеділки та підіймайте собі настрій.

Понеділки бувають різні: той, який перед вівторком ще терпимий. А ось той, який після неділі просто жах!

Анекдоти про понеділок

Якось я почав з понеділка нове життя. У вівторок озирнувся: та сама робота, квартира і навіть дружина. І якось одразу мене нове життя розчарувало.

Анекдоти про понеділок

Ранок. Понеділок. Начальник запитує:

— У тебе червоні очі. Пив, чи що?

- Ні! По роботі нудьгував, плакав!

Жарти про понеділок

Розмовляють два приятелі:

— Знаєш, мені зазвичай у понеділок хочеться на роботу прийти не о дев’ятій, а годині об одинадцятій-дванадцятій…

— Ні, в понеділок хочеться прийти на роботу у вівторок.

Приколи про понеділок

Хто вигадав, що переводити час на годину вперед треба в ніч із суботи на неділю?! Адже в понеділок удень було б набагато зручніше!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про колишнє подружжя.

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