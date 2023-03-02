Отдавать супружеский долг до свадьбы гораздо легче и приятнее: веселые шутки о замужестве

Наступила весна, а это значит, что очень скоро на улицах можно будет встретить очень много невест. Нет, свадьбы играли и зимой, просто в более теплый период можно и выездную церемонию и фотосессию на природе устроить.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям и собрал подборку позитивных шуток о свадьбах, женихах и невестах.

На мальчишнике накануне свадьбы жених напился и попал в вытрезвитель. И утром в день свадьбы невесте пришлось выкупать своего жениха.

— Никогда не бойся сказать "нет", сынок. — Но я завтра в ЗАГС собираюсь, папа!

— Сережа, ну, может, о нашей свадьбе пора поговорить! — Знаешь, Лариса, мне цыганка нагадала, что моя первая жена умрет. Давай я сначала женюсь на том, кого не жалко, а потом уж на тебе, любимая.

В ЗАГСе Валера даже не подозревал, что надевает на безымянный палец будущую коронку на 7-ой нижний.

Молодой человек обращается к отцу девушки: — Вы знаете, ваша дочь согласилась выйти за меня замуж. — Сам виноват. Не надо было так часто приходить к нам в гости.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.