Віддавати подружній обов’язок до весілля набагато легше і приємніше: веселі жарти про заміжжя

Настала весна, а це означає, що дуже скоро на вулицях можна буде зустріти дуже багато наречених. Ні, весілля грали і взимку, просто в тепліший період можна і виїзну церемонію та фотосесію на природі влаштувати.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам і зібрав добірку позитивних жартів про весілля, наречених та наречених.

На хлопчачому вечорі напередодні весілля наречений напився і потрапив у витверезник. І вранці в день весілля нареченій довелося викуповувати свого нареченого.

- Ніколи не бійся сказати "ні", синку. — Але я завтра до РАЦСу збираюся, тату!

— Сергію, ну, може, про наше весілля час поговорити! — Знаєш, Ларисо, мені циганка нагадала, що перша моя дружина помре. Давай я спочатку одружуся з тим, кого не шкода, а потім уже на тобі, кохана.

У РАЦСі Валера навіть не підозрював, що одягає на безіменний палець майбутню коронку на 7-й нижній.

Молодий хлопець звертається до батька дівчини: - Ви знаєте, ваша дочка погодилася вийти за мене заміж. - Сам винен. Не треба було так часто приходити до нас у гості.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.