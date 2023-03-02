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Віддавати подружній обов’язок до весілля набагато легше і приємніше: веселі жарти про заміжжя

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Віддавати подружній обов’язок до весілля набагато легше і приємніше: веселі жарти про заміжжя Новина оновлена 02 березня 2023, 09:54

Підіймайте собі настрій разом із нашими веселими анекдотами

Настала весна, а це означає, що дуже скоро на вулицях можна буде зустріти дуже багато наречених. Ні, весілля грали і взимку, просто в тепліший період можна і виїзну церемонію та фотосесію на природі влаштувати.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам і зібрав добірку позитивних жартів про весілля, наречених та наречених.

На хлопчачому вечорі напередодні весілля наречений напився і потрапив у витверезник. І вранці в день весілля нареченій довелося викуповувати свого нареченого.

Анекдоти про весілля

- Ніколи не бійся сказати "ні", синку.

— Але я завтра до РАЦСу збираюся, тату!

Анекдоти про весілля

— Сергію, ну, може, про наше весілля час поговорити!

— Знаєш, Ларисо, мені циганка нагадала, що перша моя дружина помре. Давай я спочатку одружуся з тим, кого не шкода, а потім уже на тобі, кохана.

Анекдоти про весілля

У РАЦСі Валера навіть не підозрював, що одягає на безіменний палець майбутню коронку на 7-й нижній.

Анекдоти про весілля

Молодий хлопець звертається до батька дівчини:

- Ви знаєте, ваша дочка погодилася вийти за мене заміж.

- Сам винен. Не треба було так часто приходити до нас у гості.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.

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