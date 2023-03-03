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Девочка пришла на утренник в костюме белочки и очень напугала сторожа: веселые шутки про детский сад

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Девочка пришла на утренник в костюме белочки и очень напугала сторожа: веселые шутки про детский сад Новость обновлена 03 марта 2023, 10:58

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!

Дети — это цветы жизни, и каждый родитель об этом знает. Да, у кого-то колючие розочки, у кого-то кактусы, но ведь цветочки. Мы собрали для вас самые смешные и прикольные анекдоты про деток и детский сад, которые наверняка подарят вам заряд хорошего настроения на весь день!

Папа спрашивает сына:

— Сынок, а вы в садике тоже деретесь?

— Да.

— И кто побеждает?

— Воспитательница.

Анекдоты про детей

В детском саду смекалистые воспитательницы в тихий час придумали конкурс для детей: кто первый заснет, тому можно не спать!

Анекдоты про детский сад

Мужчина приходит в детский сад:

— Приведите моего ребёнка!

— А который из них ваш?

— Да какая разница? Завтра всё равно верну…

Приколы про детский сад

— Сынок, а у вас в садике уже топят?

— Нет, папа, пока только в угол ставят!

Шутки про детский сад

Приходит в детский садик новая воспитательница.

Детишки мелкие, года по 3, сидят, притихли, смотрят на новую тетю внимательно.

— Здравствуйте, дети. Меня зовут Жанна Геннадьевна.

Тишина. Детишки переваривают сложное имя-отчество, только слышно как ресницы шуршат… И тут тихонько, чей-то робкий голосок:

— Жадина Говядина?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах.

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