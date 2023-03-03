Девочка пришла на утренник в костюме белочки и очень напугала сторожа: веселые шутки про детский сад
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Дети — это цветы жизни, и каждый родитель об этом знает. Да, у кого-то колючие розочки, у кого-то кактусы, но ведь цветочки. Мы собрали для вас самые смешные и прикольные анекдоты про деток и детский сад, которые наверняка подарят вам заряд хорошего настроения на весь день!
Папа спрашивает сына:
— Сынок, а вы в садике тоже деретесь?
— Да.
— И кто побеждает?
— Воспитательница.
В детском саду смекалистые воспитательницы в тихий час придумали конкурс для детей: кто первый заснет, тому можно не спать!
Мужчина приходит в детский сад:
— Приведите моего ребёнка!
— А который из них ваш?
— Да какая разница? Завтра всё равно верну…
— Сынок, а у вас в садике уже топят?
— Нет, папа, пока только в угол ставят!
Приходит в детский садик новая воспитательница.
Детишки мелкие, года по 3, сидят, притихли, смотрят на новую тетю внимательно.
— Здравствуйте, дети. Меня зовут Жанна Геннадьевна.
Тишина. Детишки переваривают сложное имя-отчество, только слышно как ресницы шуршат… И тут тихонько, чей-то робкий голосок:
— Жадина Говядина?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах.