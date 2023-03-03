Девочка пришла на утренник в костюме белочки и очень напугала сторожа: веселые шутки про детский сад

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!

Дети — это цветы жизни, и каждый родитель об этом знает. Да, у кого-то колючие розочки, у кого-то кактусы, но ведь цветочки. Мы собрали для вас самые смешные и прикольные анекдоты про деток и детский сад, которые наверняка подарят вам заряд хорошего настроения на весь день!

Папа спрашивает сына: — Сынок, а вы в садике тоже деретесь? — Да. — И кто побеждает? — Воспитательница.

В детском саду смекалистые воспитательницы в тихий час придумали конкурс для детей: кто первый заснет, тому можно не спать!

Мужчина приходит в детский сад: — Приведите моего ребёнка! — А который из них ваш? — Да какая разница? Завтра всё равно верну…

— Сынок, а у вас в садике уже топят? — Нет, папа, пока только в угол ставят!

Приходит в детский садик новая воспитательница. Детишки мелкие, года по 3, сидят, притихли, смотрят на новую тетю внимательно. — Здравствуйте, дети. Меня зовут Жанна Геннадьевна. Тишина. Детишки переваривают сложное имя-отчество, только слышно как ресницы шуршат… И тут тихонько, чей-то робкий голосок: — Жадина Говядина?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах.