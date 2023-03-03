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Дівчинка прийшла на ранок у костюмі білочки і дуже налякала сторожа: веселі жарти про дитячий садок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Дівчинка прийшла на ранок у костюмі білочки і дуже налякала сторожа: веселі жарти про дитячий садок Новина оновлена 03 березня 2023, 10:58

Нехай у вас завжди буде гарний настрій!

Діти – це квіти життя, і кожен з батьків про це знає. Так, у когось колючі трояндочки, у когось кактуси, але ж квіточки. Ми зібрали для вас найсмішніші та прикольні анекдоти про діток та дитячий садок, які напевно подарують вам заряд гарного настрою на весь день!

Тато запитує сина:

— Сину, а ви в садку теж б’єтеся?

- Так.

- І хто перемагає?

- Вихователька.

Анекдоти про дітей

У дитячому садку кмітливі виховательки у тиху годину вигадали конкурс для дітей: хто перший засне, тому можна не спати!

Анекдоти про дитячий садок

Чоловік приходить до дитячого садка:

— Приведіть мою дитину!

— А який із них ваш?

- Та яка різниця? Завтра все одно поверну...

Приколи про дитячий садок

— Сину, а у вас у садку вже топлять?

— Ні, тату, поки що тільки в кут ставлять!

Жарти про дитячий садок

Приходить у дитячий садок нова вихователька.

Діти маленькі, роки по 3, сидять, принишкли, дивляться на нову тітку уважно.

- Привіт, діти. Мене звуть Жанна Геннадіївна.

Тиша. Діти перетравлюють складне ім’я по-батькові, тільки чути, як вії шарудять... І тут тихенько, чийсь боязкий голосок:

— Жадіна Говядіна?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок.

Теги:
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