Дівчинка прийшла на ранок у костюмі білочки і дуже налякала сторожа: веселі жарти про дитячий садок
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Діти – це квіти життя, і кожен з батьків про це знає. Так, у когось колючі трояндочки, у когось кактуси, але ж квіточки. Ми зібрали для вас найсмішніші та прикольні анекдоти про діток та дитячий садок, які напевно подарують вам заряд гарного настрою на весь день!
Тато запитує сина:
— Сину, а ви в садку теж б’єтеся?
- Так.
- І хто перемагає?
- Вихователька.
У дитячому садку кмітливі виховательки у тиху годину вигадали конкурс для дітей: хто перший засне, тому можна не спати!
Чоловік приходить до дитячого садка:
— Приведіть мою дитину!
— А який із них ваш?
- Та яка різниця? Завтра все одно поверну...
— Сину, а у вас у садку вже топлять?
— Ні, тату, поки що тільки в кут ставлять!
Приходить у дитячий садок нова вихователька.
Діти маленькі, роки по 3, сидять, принишкли, дивляться на нову тітку уважно.
- Привіт, діти. Мене звуть Жанна Геннадіївна.
Тиша. Діти перетравлюють складне ім’я по-батькові, тільки чути, як вії шарудять... І тут тихенько, чийсь боязкий голосок:
— Жадіна Говядіна?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок.