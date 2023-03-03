Дівчинка прийшла на ранок у костюмі білочки і дуже налякала сторожа: веселі жарти про дитячий садок

Нехай у вас завжди буде гарний настрій!

Діти – це квіти життя, і кожен з батьків про це знає. Так, у когось колючі трояндочки, у когось кактуси, але ж квіточки. Ми зібрали для вас найсмішніші та прикольні анекдоти про діток та дитячий садок, які напевно подарують вам заряд гарного настрою на весь день!

Тато запитує сина: — Сину, а ви в садку теж б’єтеся? - Так. - І хто перемагає? - Вихователька.

У дитячому садку кмітливі виховательки у тиху годину вигадали конкурс для дітей: хто перший засне, тому можна не спати!

Чоловік приходить до дитячого садка: — Приведіть мою дитину! — А який із них ваш? - Та яка різниця? Завтра все одно поверну...

— Сину, а у вас у садку вже топлять? — Ні, тату, поки що тільки в кут ставлять!

Приходить у дитячий садок нова вихователька. Діти маленькі, роки по 3, сидять, принишкли, дивляться на нову тітку уважно. - Привіт, діти. Мене звуть Жанна Геннадіївна. Тиша. Діти перетравлюють складне ім’я по-батькові, тільки чути, як вії шарудять... І тут тихенько, чийсь боязкий голосок: — Жадіна Говядіна?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок.