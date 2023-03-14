К сожалению, признаки того, что женщина вас любит, такие же, как когда она хочет вас убить: анекдоты о любви
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Веселые шутки о любви вызывают улыбку у всех без исключения. Когда пара начинает строить отношения и узнавать друг друга поближе, забавных ситуаций не избежать.
"Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям анекдотами о влюбленных, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.
Муж и жена лежат на кровати и смотрят в потолок.
Мысли жены: "Молчит... Не хочет разговаривать... Наверное, он уже разлюбил меня, у него есть другая. Отношения закончены..."
Мысли мужа: "Муха… Муха на потолке… Как же она держится?"
- Любимый, будешь еще котлетку?
- Конечно, любимая! Я ведь так старался…
- Гм… Вообще-то, котлеты готовила я…
- Ну, я имею в виду, когда жену выбирал!
Как сделать мужчину счастливым:
1. Занимайтесь с ним любовью.
2. Кормите его.
3. Оставьте его в покое.
Во время социологического исследования на вопрос "Счастливы ли вы в браке?" утвердительно ответили 11% женатых, опрошенных поодиночке, и 89%, когда спрашивали мужчину и стоящую рядом жену.
- Дорогой, ты мог бы достать мне с неба звезду?
- Конечно, дорогая!
- Любимый, а ты мог бы умереть ради меня?
- Конечно, любимая!
- Милый, а ты мог бы сегодня помыть посуду?
- Вообще мог бы… Но начнем все по порядку.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сантехниках.