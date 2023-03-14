К сожалению, признаки того, что женщина вас любит, такие же, как когда она хочет вас убить: анекдоты о любви

Благодаря юмору украинцы ободряют себя и окружающих

Веселые шутки о любви вызывают улыбку у всех без исключения. Когда пара начинает строить отношения и узнавать друг друга поближе, забавных ситуаций не избежать.

"Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям анекдотами о влюбленных, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Муж и жена лежат на кровати и смотрят в потолок. Мысли жены: "Молчит... Не хочет разговаривать... Наверное, он уже разлюбил меня, у него есть другая. Отношения закончены..." Мысли мужа: "Муха… Муха на потолке… Как же она держится?"

- Любимый, будешь еще котлетку? - Конечно, любимая! Я ведь так старался… - Гм… Вообще-то, котлеты готовила я… - Ну, я имею в виду, когда жену выбирал!

Как сделать мужчину счастливым: 1. Занимайтесь с ним любовью. 2. Кормите его. 3. Оставьте его в покое.

Во время социологического исследования на вопрос "Счастливы ли вы в браке?" утвердительно ответили 11% женатых, опрошенных поодиночке, и 89%, когда спрашивали мужчину и стоящую рядом жену.

- Дорогой, ты мог бы достать мне с неба звезду? - Конечно, дорогая! - Любимый, а ты мог бы умереть ради меня? - Конечно, любимая! - Милый, а ты мог бы сегодня помыть посуду? - Вообще мог бы… Но начнем все по порядку.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сантехниках.