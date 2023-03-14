Укр

К сожалению, признаки того, что женщина вас любит, такие же, как когда она хочет вас убить: анекдоты о любви

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
anekdot.kozaku.in.ua Новость обновлена 14 марта 2023, 09:41

Благодаря юмору украинцы ободряют себя и окружающих

Веселые шутки о любви вызывают улыбку у всех без исключения. Когда пара начинает строить отношения и узнавать друг друга поближе, забавных ситуаций не избежать.

"Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям анекдотами о влюбленных, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Муж и жена лежат на кровати и смотрят в потолок.

Мысли жены: "Молчит... Не хочет разговаривать... Наверное, он уже разлюбил меня, у него есть другая. Отношения закончены..."

Мысли мужа: "Муха… Муха на потолке… Как же она держится?"

анекдот о любви

- Любимый, будешь еще котлетку?

- Конечно, любимая! Я ведь так старался…

- Гм… Вообще-то, котлеты готовила я…

- Ну, я имею в виду, когда жену выбирал!

анекдот о поцелуе

Как сделать мужчину счастливым:

1. Занимайтесь с ним любовью.

2. Кормите его.

3. Оставьте его в покое.

анекдот о влюбленности

Во время социологического исследования на вопрос "Счастливы ли вы в браке?" утвердительно ответили 11% женатых, опрошенных поодиночке, и 89%, когда спрашивали мужчину и стоящую рядом жену.

анекдот о женской логике

- Дорогой, ты мог бы достать мне с неба звезду?

- Конечно, дорогая!

- Любимый, а ты мог бы умереть ради меня?

- Конечно, любимая!

- Милый, а ты мог бы сегодня помыть посуду?

- Вообще мог бы… Но начнем все по порядку.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сантехниках.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты #Кохання