На жаль, ознаки того, що жінка вас любить, такі ж, як коли вона хоче вас вбити: анекдоти про кохання

Завдяки гумору українці підбадьорюють себе та навколишніх

Веселі жарти про кохання викликають посмішку у всіх без винятку. Коли пара починає будувати стосунки та впізнавати один одного ближче, кумедних ситуацій не уникнути.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам анекдотами про закоханих, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Чоловік і жінка лежать на ліжку і дивляться в стелю. Думки жінки: "Мовчить… Не хоче розмовляти… Напевно він вже розлюбив мене, у нього є інша. Відносини закінчені…" Думки чоловіка: "Муха… Муха на стелі… Як же вона тримається?"

— Коханий, будеш ще котлетку? — Звичайно, кохана! Я ж так старався… — Гм… Взагалі-то, котлети готувала я… — Ну, я маю на увазі, коли дружину вибирав!

Як зробити чоловіка щасливим: 1. Кохайтеся з ним. 2. Годуйте його. 3. Дайте йому спокій.

Під час соціологічного дослідження на питання "Чи щасливі ви в шлюбі?" ствердно відповіли 11% одружених, опитаних поодинці, і 89%, коли запитували чоловіка й жінку, що стояла поруч.

— Любий, ти міг би для мене дістати зірку з неба? — Звичайно, люба! — Коханий, а ти міг би вмерти заради мене? — Звичайно, кохана! — Милий, а ти міг би сьогодні помити посуд? — Взагалі міг би… Але почнемо все по черзі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сантехніків.