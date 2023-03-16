Ученые пришли к выводу, что больше всего витаминов находится в аптеке: веселые шутки для настроения

Эта порция веселых анекдотов обязательно поднимет вам настроение на целый день.

Период смены сезонов — это самое прибыльное время для фармацевтов, ведь в аптеку толпами идут люди, чтобы купить что-нибудь от простуды. А дальше больше — начнется сезон аллергий. Корче говоря, фармацевты всегда при работе.

Сегодня мы предлагаем вам посмеяться с веселых шуток и приколов про аптеки и ситуации, которые там бывают. Читайте смешные анекдоты про фармацевтов и заряжайтесь позитивом.

Аптека. Мужик, показывая на упаковку с сушеным зверобоем: — Девушка, у вас зверобой свежий? Продавщица, саркастически: — Вчерашний!..

В аптеке: — Дайте мне, пожалуйста, упаковку шипучего аспирина. — С сегодняшнего дня аспирин подорожал. — В таком случае, дайте мне упаковку вчерашнего.

Мужик забегает в аптеку: — У вас есть что-нибудь от диареи? Срочно! — Только что закончилось… — Блин! Тогда пластырь! Быстрее!

Аптекарь спрашивает практиканта. — Кто-нибудь приходил? — Один с простудой. — Что ты ему дал? — Слабительное. — Где он? — Вон стоит, кашлянуть боится.

В аптеке большая очередь. Вдруг врывается мужчина и кричит: — Пропустите меня без очереди! Там человек лежит! Очередь расступилась, он протискивается к прилавку и говорит: — Пачку презервативов, пожалуйста!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.