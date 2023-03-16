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Ученые пришли к выводу, что больше всего витаминов находится в аптеке: веселые шутки для настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Ученые пришли к выводу, что больше всего витаминов находится в аптеке: веселые шутки для настроения Новость обновлена 16 марта 2023, 10:01

Эта порция веселых анекдотов обязательно поднимет вам настроение на целый день.

Период смены сезонов — это самое прибыльное время для фармацевтов, ведь в аптеку толпами идут люди, чтобы купить что-нибудь от простуды. А дальше больше — начнется сезон аллергий. Корче говоря, фармацевты всегда при работе.

Сегодня мы предлагаем вам посмеяться с веселых шуток и приколов про аптеки и ситуации, которые там бывают. Читайте смешные анекдоты про фармацевтов и заряжайтесь позитивом.

Аптека. Мужик, показывая на упаковку с сушеным зверобоем:

— Девушка, у вас зверобой свежий?

Продавщица, саркастически:

— Вчерашний!..

Анекдоты про аптеки и фармацевтов

В аптеке:

— Дайте мне, пожалуйста, упаковку шипучего аспирина.

— С сегодняшнего дня аспирин подорожал.

— В таком случае, дайте мне упаковку вчерашнего.

Анекдоты про аптеки

Мужик забегает в аптеку:

— У вас есть что-нибудь от диареи? Срочно!

— Только что закончилось…

— Блин! Тогда пластырь! Быстрее!

Анекдоты про фармацевтов

Аптекарь спрашивает практиканта.

— Кто-нибудь приходил?

— Один с простудой.

— Что ты ему дал?

— Слабительное.

— Где он?

— Вон стоит, кашлянуть боится.

Анекдоты про аптеку

В аптеке большая очередь. Вдруг врывается мужчина и кричит:

— Пропустите меня без очереди! Там человек лежит!

Очередь расступилась, он протискивается к прилавку и говорит:

— Пачку презервативов, пожалуйста!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.

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