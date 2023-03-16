Ученые пришли к выводу, что больше всего витаминов находится в аптеке: веселые шутки для настроения
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Период смены сезонов — это самое прибыльное время для фармацевтов, ведь в аптеку толпами идут люди, чтобы купить что-нибудь от простуды. А дальше больше — начнется сезон аллергий. Корче говоря, фармацевты всегда при работе.
Сегодня мы предлагаем вам посмеяться с веселых шуток и приколов про аптеки и ситуации, которые там бывают. Читайте смешные анекдоты про фармацевтов и заряжайтесь позитивом.
Аптека. Мужик, показывая на упаковку с сушеным зверобоем:
— Девушка, у вас зверобой свежий?
Продавщица, саркастически:
— Вчерашний!..
В аптеке:
— Дайте мне, пожалуйста, упаковку шипучего аспирина.
— С сегодняшнего дня аспирин подорожал.
— В таком случае, дайте мне упаковку вчерашнего.
Мужик забегает в аптеку:
— У вас есть что-нибудь от диареи? Срочно!
— Только что закончилось…
— Блин! Тогда пластырь! Быстрее!
Аптекарь спрашивает практиканта.
— Кто-нибудь приходил?
— Один с простудой.
— Что ты ему дал?
— Слабительное.
— Где он?
— Вон стоит, кашлянуть боится.
В аптеке большая очередь. Вдруг врывается мужчина и кричит:
— Пропустите меня без очереди! Там человек лежит!
Очередь расступилась, он протискивается к прилавку и говорит:
— Пачку презервативов, пожалуйста!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.