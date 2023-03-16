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Вчені дійшли висновку, що найбільше вітамінів знаходиться в аптеці: веселі жарти для настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Вчені дійшли висновку, що найбільше вітамінів знаходиться в аптеці: веселі жарти для настрою Новина оновлена 16 березня 2023, 10:01

Ця порція веселих анекдотів обов’язково підніме настрій на цілий день.

Період зміни сезонів — це найприбутковіший час для фармацевтів, адже в аптеку натовпами йдуть люди, щоб купити щось від застуди. А далі більше – розпочнеться сезон алергій. Коротко кажучи, фармацевти завжди під час роботи.

Сьогодні ми пропонуємо вам посміятися з веселих жартів та приколів про аптеки та ситуації, які там бувають. Читайте анекдоти про фармацевтів і заряджайте позитивом.

Аптека. Чоловік показуючи на пакування з сушеним звіробоєм:

— Дівчино, у вас свіжий звіробій?

Продавчиня, саркастично:

— Учорашній!

Анекдоти про аптеки та фармацевтів

В аптеці:

— Будь ласка, дайте мені упаковку шипучого аспірину.

- З сьогоднішнього дня аспірин подорожчав.

— У такому разі дайте мені упаковку вчорашнього.

Анекдоти про аптеки

Чоловік забігає в аптеку:

— У вас є щось від діареї? Терміново!

— Щойно закінчилося…

- Блін! Тоді пластир! Швидше!

Анекдоти для фармацевтів

Аптекар питає практиканта.

— Хтось приходив?

— Один із застудою.

- Що ти йому дав?

— Проносне.

- Де він?

— Он стоїть, кашлянути боїться.

Анекдоти про аптеку

В аптеці велика черга. Раптом уривається чоловік і кричить:

- Пропустіть мене без черги! Там людина лежить!

Черга розступилася, він протискується до прилавка і каже:

- Пачку презервативів, будь ласка!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.

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