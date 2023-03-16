Вчені дійшли висновку, що найбільше вітамінів знаходиться в аптеці: веселі жарти для настрою

Ця порція веселих анекдотів обов’язково підніме настрій на цілий день.

Період зміни сезонів — це найприбутковіший час для фармацевтів, адже в аптеку натовпами йдуть люди, щоб купити щось від застуди. А далі більше – розпочнеться сезон алергій. Коротко кажучи, фармацевти завжди під час роботи.

Сьогодні ми пропонуємо вам посміятися з веселих жартів та приколів про аптеки та ситуації, які там бувають. Читайте анекдоти про фармацевтів і заряджайте позитивом.

Аптека. Чоловік показуючи на пакування з сушеним звіробоєм: — Дівчино, у вас свіжий звіробій? Продавчиня, саркастично: — Учорашній!

В аптеці: — Будь ласка, дайте мені упаковку шипучого аспірину. - З сьогоднішнього дня аспірин подорожчав. — У такому разі дайте мені упаковку вчорашнього.

Чоловік забігає в аптеку: — У вас є щось від діареї? Терміново! — Щойно закінчилося… - Блін! Тоді пластир! Швидше!

Аптекар питає практиканта. — Хтось приходив? — Один із застудою. - Що ти йому дав? — Проносне. - Де він? — Он стоїть, кашлянути боїться.

В аптеці велика черга. Раптом уривається чоловік і кричить: - Пропустіть мене без черги! Там людина лежить! Черга розступилася, він протискується до прилавка і каже: - Пачку презервативів, будь ласка!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.