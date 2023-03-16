Вчені дійшли висновку, що найбільше вітамінів знаходиться в аптеці: веселі жарти для настрою
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Період зміни сезонів — це найприбутковіший час для фармацевтів, адже в аптеку натовпами йдуть люди, щоб купити щось від застуди. А далі більше – розпочнеться сезон алергій. Коротко кажучи, фармацевти завжди під час роботи.
Сьогодні ми пропонуємо вам посміятися з веселих жартів та приколів про аптеки та ситуації, які там бувають. Читайте анекдоти про фармацевтів і заряджайте позитивом.
Аптека. Чоловік показуючи на пакування з сушеним звіробоєм:
— Дівчино, у вас свіжий звіробій?
Продавчиня, саркастично:
— Учорашній!
В аптеці:
— Будь ласка, дайте мені упаковку шипучого аспірину.
- З сьогоднішнього дня аспірин подорожчав.
— У такому разі дайте мені упаковку вчорашнього.
Чоловік забігає в аптеку:
— У вас є щось від діареї? Терміново!
— Щойно закінчилося…
- Блін! Тоді пластир! Швидше!
Аптекар питає практиканта.
— Хтось приходив?
— Один із застудою.
- Що ти йому дав?
— Проносне.
- Де він?
— Он стоїть, кашлянути боїться.
В аптеці велика черга. Раптом уривається чоловік і кричить:
- Пропустіть мене без черги! Там людина лежить!
Черга розступилася, він протискується до прилавка і каже:
- Пачку презервативів, будь ласка!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.