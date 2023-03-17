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Работа сама себя не сделает, но и чай сам себя не попьет: уморительные шутки на злобу дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Работа сама себя не сделает, но и чай сам себя не попьет: уморительные шутки на злобу дня

Пусть ваш день будет наполнен позитивом!

Юмор — надежный щит для нашего мозга от плохого настроения, а особенно в пятницу в конце рабочей недели. "Телеграф" собрал для своих читателей самые смешные анекдоты про работу, которые обязательно поднимут всем настроение.

Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

— Оказывается, если на работе работать, то рабочий день проходит гораздо быстрее.

— Ерунда. Рабочий день проходит ещё быстрее, если на работе просто спать.

Анекдоты про работу

Никогда не спрашивайте женщину о ее возрасте, мужчину о его зарплате, работника 2/2 — какой сегодня день недели…

Анекдоты про работу

Поужинать — это хорошая примета. Наверняка скоро спать ляжешь. А вот позавтракать — плохая примета. Это к работе.

Анекдоты про работу

Поел, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак, заплакал, пошел на работку.

Анекдоты про работу

— Угадай, что у меня есть?

— Недосып и желание уволиться?

— Не подглядывай…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сантехниках.

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