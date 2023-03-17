Робота сама себе не зробить, але й чай сам себе не поп’є: кумедні жарти на злобу дня

Нехай ваш день буде сповнений позитивом!

Гумор – надійний щит для нашого мозку від поганого настрою, а особливо у п’ятницю наприкінці робочого тижня. "Телеграф" зібрав для своїх читачів найсмішніші анекдоти про роботу, які обов’язково піднімуть усім настрій.

Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

— Виявляється, якщо на роботі працювати, то робочий день проходить набагато швидше. - Дурниця. Робочий день минає ще швидше, якщо на роботі просто спати.

Ніколи не питайте жінку про її вік, чоловіка про його зарплату, працівника 2/2, який сьогодні день тижня.

Повечеряти – це гарна прикмета. Напевно, скоро спати ляжеш. А от поснідати — погана прикмета. Це до роботи.

Поїв, прибрав зі столу, почистив зуби, роздягнувся, ліг у ліжко. Згадав, що то був сніданок, заплакав, пішов на роботку.

— Вгадай, що маю? — Недосип і бажання звільнитися? - Не підглядай…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сантехніків.