Робота сама себе не зробить, але й чай сам себе не поп’є: кумедні жарти на злобу дня
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Гумор – надійний щит для нашого мозку від поганого настрою, а особливо у п’ятницю наприкінці робочого тижня. "Телеграф" зібрав для своїх читачів найсмішніші анекдоти про роботу, які обов’язково піднімуть усім настрій.
Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах.
— Виявляється, якщо на роботі працювати, то робочий день проходить набагато швидше.
- Дурниця. Робочий день минає ще швидше, якщо на роботі просто спати.
Ніколи не питайте жінку про її вік, чоловіка про його зарплату, працівника 2/2, який сьогодні день тижня.
Повечеряти – це гарна прикмета. Напевно, скоро спати ляжеш. А от поснідати — погана прикмета. Це до роботи.
Поїв, прибрав зі столу, почистив зуби, роздягнувся, ліг у ліжко. Згадав, що то був сніданок, заплакав, пішов на роботку.
— Вгадай, що маю?
— Недосип і бажання звільнитися?
- Не підглядай…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сантехніків.